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مبادرة أميركية قيد التحضير لوقف الحرب في لبنان وغزة

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- أكدت مصادر سياسية مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على إعداد مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أن خطر التصعيد في الشرق الأوسط "شديد"، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.
وقال موقع إكسيوس نقلا عن مصادر إنه قد يتم الإعلان قريبا جدا عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وأوضح نقلا عن مصدر أميركي أن واشنطن تعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسي شمال إسرائيل، وأنها ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.
ونقلت أنباء عن 6 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تسعى إليه أميركا قد يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت المصادر للوكالة إن المبادرة الجديدة هي الأولى التي يتم فيها ربط جبهتي غزة ولبنان في إطار حملة دبلوماسية أميركية.
وقال موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول في الكيان المحتل إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركية الجديدة.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن نتنياهو فوض الوزير ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت، مضيفة أن تل أبيب تقدر أن احتمالات نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.
من ناحيتها نقلت هيئة البث في الكيان المحتل عن مصدر مطلع أنه ليس لدى تل أبيب مانع من بحث التسوية مع واشنطن شرط أن تأتي بالأمن لسكان الشمال.
من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الحل الأمثل للعودة الآمنة لسكان المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان هو عبر الحلول الدبلوماسية وليس عبر التصعيد.
ونبه وزير الخارجية بأن خطر التصعيد في الشرق الأوسط "شديد"، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.
في الإطار ذاته، أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تجنب التصعيد والتوصل إلى حلول سياسية أو فشلها. وقال إنهم يقومون بمساع جدية مع أطراف دولية بينها واشنطن للجم التصعيد الإسرائيلي.
يأتي ذلك وقد أرتكب جيش الاحتلال في اليوم الـ355 للعدوان على غزة، 4 مجازر على المدنيين في مختلف مناطق القطاع، خلفت 28 شهيدا و85 مصابا.
يأتي ذلك في وقت يستعد جيش الاحتلال لتطبيق خطة فرض حصار عسكري كامل على شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، بهدف إجبار المقاومة الفلسطينية على الاستسلام، أو مواجهة سلاح "التجويع"، وسط شكوك أوساط سياسية وأمنية صهيونية بإمكانية نجاح الخطة أمام صمود الشعب الفلسطيني.
وتشمل الخطة، التي اقترحها "جنرالات" جيش الاحتلال ودعمها رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة، "بنيامين نتنياهو"، توزيع المساعدات الإنسانية من خلال جيش الاحتلال، بهدف تقويض حكم حركة "حماس" في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الخطة على مراحل، حيث يُمنح السكان الفلسطينيون مهلة أسبوع لإخلاء المنطقة قبل تنفيذ الحصار العسكري أو استخدام "سلاح التجويع" بحقهم، في إطار سياسة التهجير التي يسعى الاحتلال لتنفيذها في القطاع.
وقد عاد "نتنياهو" إلى الخطة التي تستهدف تهجير سكان شمال غزة وإجبار المقاومين فيه على الاستسلام، من خلال سلاح التجويع، بالرغم من أن خطة إخلاء شمال القطاع قد فشلت سابقاً، مثلما سقطت الكثير من المخطّطات، ومنها حكم العشائر والميناء العائم والفقاعات الإنسانية وروابط القرى.
ووفقاً للمقترح الذي وضعه ضابط الاحتياط المتقاعد، "غيورا آيلاند"، فسيجري العمل على تهجير قرابة 200 ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع إلى جنوبه، بعد إعطائهم فرصة للنزوح القسرّي، ثم إعلان كل مناطق الشمال، مناطق عسكرية مغلقة.
وسيعمل الاحتلال مجدداً على تجويع وحصار منطقة كاملة، وصولاً إلى الإنهاك ودفع الناس إلى النزوح الجبري والمقاومين إلى الاستسلام، كما فعل مع شمال القطاع سابقاً قبل دخول أي نوع من البضائع والوقود والسلع، لإجبار السكان على النزوح إلى مناطق وسط وجنوب غزة، والتي سُمح بإدخال البضائع وغاز الطهو والوقود إليها بشكل شبه منتظم.
وتواجه ما تسمى "خطة الجنرالات" التي تستهدف السيطرة على شمال قطاع غزة وتهجير من تبقى من سكانه، العديد من الإشكالات، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتل، التي قالت إن جيش الاحتلال يدرس خطة لتهجير من تبقى من فلسطينيي شمال غزة، وذلك بهدف تضييق الخناق على المقاومة هناك ودفعها لمواجهة خيار الموت أو الاستسلام.

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