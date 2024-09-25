مبادرة أميركية قيد التحضير لوقف الحرب في لبنان وغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- أكدت مصادر سياسية
مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على إعداد مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه وزير
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أن خطر التصعيد في الشرق الأوسط "شديد"، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.
وقال موقع إكسيوس نقلا عن مصادر إنه قد يتم الإعلان قريبا جدا عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وأوضح نقلا عن مصدر أميركي أن واشنطن تعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسي
شمال إسرائيل، وأنها ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.
ونقلت أنباء عن 6 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تسعى إليه أميركا قد يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت المصادر للوكالة إن المبادرة الجديدة هي الأولى التي يتم فيها ربط جبهتي غزة ولبنان في إطار حملة دبلوماسية أميركية.
وقال موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول في الكيان المحتل إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركية الجديدة.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن نتنياهو فوض الوزير ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت، مضيفة أن تل أبيب تقدر أن احتمالات نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.
من ناحيتها نقلت هيئة البث في الكيان المحتل عن مصدر مطلع أنه ليس لدى تل أبيب مانع من بحث التسوية مع واشنطن شرط أن تأتي بالأمن لسكان الشمال.
من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الحل الأمثل للعودة الآمنة لسكان المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان هو عبر الحلول الدبلوماسية وليس عبر التصعيد.
ونبه وزير الخارجية بأن خطر التصعيد في الشرق الأوسط "شديد"، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.
في الإطار ذاته، أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تجنب التصعيد والتوصل إلى حلول سياسية أو فشلها. وقال إنهم يقومون بمساع جدية مع أطراف دولية بينها واشنطن للجم التصعيد الإسرائيلي.
يأتي ذلك وقد أرتكب جيش الاحتلال في اليوم الـ355 للعدوان على غزة، 4 مجازر على المدنيين في مختلف مناطق القطاع، خلفت 28 شهيدا و85 مصابا.
يأتي ذلك في وقت يستعد جيش الاحتلال لتطبيق خطة فرض حصار عسكري كامل على شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، بهدف إجبار المقاومة الفلسطينية على الاستسلام، أو مواجهة سلاح "التجويع"، وسط شكوك أوساط سياسية وأمنية صهيونية بإمكانية نجاح الخطة أمام صمود الشعب الفلسطيني.
وتشمل الخطة، التي اقترحها "جنرالات" جيش الاحتلال ودعمها رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة، "بنيامين نتنياهو"، توزيع المساعدات الإنسانية من خلال جيش الاحتلال، بهدف تقويض حكم حركة "حماس" في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الخطة على مراحل، حيث يُمنح السكان الفلسطينيون مهلة أسبوع لإخلاء المنطقة قبل تنفيذ الحصار العسكري أو استخدام "سلاح التجويع" بحقهم، في إطار سياسة التهجير التي يسعى الاحتلال لتنفيذها في القطاع.
وقد عاد "نتنياهو" إلى الخطة التي تستهدف تهجير سكان شمال غزة وإجبار المقاومين فيه على الاستسلام، من خلال سلاح التجويع، بالرغم من أن خطة إخلاء شمال القطاع قد فشلت سابقاً، مثلما سقطت الكثير من المخطّطات، ومنها حكم العشائر والميناء العائم والفقاعات الإنسانية وروابط القرى.
ووفقاً للمقترح الذي وضعه ضابط الاحتياط المتقاعد، "غيورا آيلاند"، فسيجري العمل على تهجير قرابة 200 ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع إلى جنوبه، بعد إعطائهم فرصة للنزوح القسرّي، ثم إعلان كل مناطق الشمال، مناطق عسكرية مغلقة.
وسيعمل الاحتلال مجدداً على تجويع وحصار منطقة كاملة، وصولاً إلى الإنهاك ودفع الناس إلى النزوح الجبري والمقاومين إلى الاستسلام، كما فعل مع شمال القطاع سابقاً قبل دخول أي نوع من البضائع والوقود والسلع، لإجبار السكان على النزوح إلى مناطق وسط وجنوب غزة، والتي سُمح بإدخال البضائع وغاز الطهو والوقود إليها بشكل شبه منتظم.
وتواجه ما تسمى "خطة الجنرالات" التي تستهدف السيطرة على شمال قطاع غزة وتهجير من تبقى من سكانه، العديد من الإشكالات، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتل، التي قالت إن جيش الاحتلال يدرس خطة لتهجير من تبقى من فلسطينيي شمال غزة، وذلك بهدف تضييق الخناق على المقاومة هناك ودفعها لمواجهة خيار الموت أو الاستسلام.
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