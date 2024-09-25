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الاحتلال يستهدف 280 موقعا.. وحزب الله يقصف صفد وحيفا ومقر الموساد قرب تل أبيب

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم نحو 280 هدفا في لبنان منذ صباح أمس، واصل حزب الله رشقاته الصاروخية صوب مناطق في الداخل المحتل، كما استهدف تل أبيب بصاروخ باليستي لأول مرة منذ بدء القصف المتبادل على طرفي الحدود في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة اللبناني، أمس أن قصف الاحتلال على جنوب وشرق البلاد أمس أسفر عن استشهاد 51 شخصا وجرح 223 آخرين.
وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الواسع المستمر لليوم الثالث عن استشهاد نحو 600 شخص وإصابة ما يقارب ألفين آخرين، معظمهم من المدنيين.
واستهداف منطقة تل أبيب الكبرى يعني أن حزب الله وسّع مدى هجماته على الكيان المحتل إلى أكثر من 100 كيلومتر.
ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات على لبنان، فقد هاجم لأول مرة بلدة في جبل لبنان شمالي بيروت على بعد نحو 120 كيلومترا من الحدود.
وقال جيش الاحتلال إنه استهدف بعدة غارات عشرات مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله، في عدد من القرى والمواقع في جنوب لبنان.
وقال حزب الله إن صاروخه، وهو من نوع "قادر1"، استهدف مقر قيادة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) بضواحي تل أبيب.
كما قالت وسائل إعلام عبرية إن دفعة صاروخية "كبيرة جدا" أطلقها حزب الله استهدفت بلدات الجليل الأعلى.
وذكرت هيئة البث في الكيان المحتل أنه جرى رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه صفد.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مبنى سكنيا محصنا في صفد أصيب إصابة مباشرة واندلعت فيه النيران دون وقوع إصابات.
وذكرت سلطة الإطفاء في الكيان أن 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله. كما طلبت الجبهة الداخلية للاحتلال من سكان صفد البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة.
وبثت منصات عبرية مشاهد توثق انفجارات في سماء شمال كيان الاحتلال.
وأعلنت القناة 12 العبرية اعتراض 5 قذائف أطلقها حزب الله على منطقة زخرون جنوبي حيفا، وسقوط قذائف أخرى بمناطق مفتوحة.
كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في منطقة بات شلومو جنوب شرقي حيفا، وتظهر الصور الموقع الذي سقط فيه الصاروخ.
وقال حزب الله إنه قصف أيضا مستوطنة حتسور وقاعدة دادو العسكرية بعشرات الصواريخ "دفاعا عن لبنان وشعبه".
كما أعلن حزب الله أنه تصدى لطائرتين معاديتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبل، وأجبرهما على مغادرة أجواء لبنان.
وذكرت أنباء بأن مقاتلات للاحتلال شنت غارة على محيط بلدة السعديات في منطقة ساحل الشوف بجبل لبنان.
وذكر مصدر أمني لبناني قوله إن غارة استهدفت محيط الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد ومنطقة الشوف.
وأضاف أن مقاتلة للاحتلال أطلقت صاروخا باتجاه مستودع في المنطقة تسبب باندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمؤسسات التجارية.
وقد فرضت قوى الأمن طوقا حول مكان الغارة وعملت على تسهيل حركة مرور السيارات بين العاصمة وجنوب لبنان.
واستهدفت الغارات بلدات عدة في بنت جبيل وصور ومرجعيون والنبطية وحاصبيا في الجنوب، وفي منطقة البقاع شرقا.
كما استهدفت محيط مدينة بعلبك وعددا من البلدات في شمال سهل البقاع وجنوبه.
وذكرت أنباء أن عشرات الجرحى بينهم أطفال وصلوا لمستشفى رياق في البقاع جراء سلسلة غارات لجيش الاحتلال.
كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على منطقة جبل الريحان، وبلدتي قبريخا وفرون والحوش والناقورة والقليلة والبازورية جنوبي لبنان، كما أغارت طائرات جيش الاحتلال على بلدات أرزون وتولين ومجدل سلم والصوانة وصور والزهراني وجبل الريحاني.
كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة الحميلة قرب حومين الفوقا في إقليم التفاح، ومحيط بلدتي ميدون وسحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، وبلدة المعيصرة بقضاء كسروان في جبل لبنان.
في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية للاحتلال ومناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها متسببة في وقوع خسائر مادية وبشرية ونشوب حرائق.
وتأتي هذه التطورات في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقد أسفرت هجمات الاحتلال المتواصلة على لبنان منذ صباح أول من أمس عن حوالي 600 شهيد بينهم 50 طفلا و94 امرأة، وآلاف الجرحى، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.-(وكالات)

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