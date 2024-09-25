الاحتلال يستهدف 280 موقعا.. وحزب الله يقصف صفد وحيفا ومقر الموساد قرب تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم نحو 280 هدفا في لبنان منذ صباح أمس، واصل حزب الله رشقاته الصاروخية صوب مناطق في الداخل المحتل، كما استهدف تل أبيب بصاروخ باليستي لأول مرة منذ بدء القصف المتبادل على طرفي الحدود في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير
الصحة اللبناني، أمس أن قصف
الاحتلال على جنوب وشرق البلاد أمس أسفر عن استشهاد 51 شخصا وجرح 223 آخرين.
وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الواسع المستمر لليوم الثالث عن استشهاد نحو 600 شخص وإصابة ما يقارب ألفين آخرين، معظمهم من المدنيين.
واستهداف منطقة تل أبيب الكبرى يعني أن حزب الله وسّع مدى هجماته على الكيان المحتل إلى أكثر من 100 كيلومتر.
ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات على لبنان، فقد هاجم لأول مرة بلدة في جبل لبنان شمالي بيروت على بعد نحو 120 كيلومترا من الحدود.
وقال جيش الاحتلال إنه استهدف بعدة غارات عشرات مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله، في عدد من القرى والمواقع في جنوب لبنان.
وقال حزب الله إن صاروخه، وهو من نوع "قادر1"، استهدف مقر قيادة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) بضواحي تل أبيب.
كما قالت وسائل إعلام عبرية إن دفعة صاروخية "كبيرة جدا" أطلقها حزب الله استهدفت بلدات الجليل الأعلى.
وذكرت هيئة البث في الكيان المحتل أنه جرى رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه صفد.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مبنى سكنيا محصنا في صفد أصيب إصابة مباشرة واندلعت فيه النيران دون وقوع إصابات.
وذكرت سلطة الإطفاء في الكيان أن 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله. كما طلبت الجبهة الداخلية للاحتلال من سكان صفد البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة.
وبثت منصات عبرية مشاهد توثق انفجارات في سماء شمال كيان الاحتلال.
وأعلنت القناة 12 العبرية اعتراض 5 قذائف أطلقها حزب الله على منطقة زخرون جنوبي حيفا، وسقوط قذائف أخرى بمناطق مفتوحة.
كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في منطقة بات شلومو جنوب شرقي حيفا، وتظهر الصور الموقع الذي سقط فيه الصاروخ.
وقال حزب الله إنه قصف أيضا مستوطنة حتسور وقاعدة دادو العسكرية بعشرات الصواريخ "دفاعا عن لبنان وشعبه".
كما أعلن حزب الله أنه تصدى لطائرتين معاديتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبل، وأجبرهما على مغادرة أجواء لبنان.
وذكرت أنباء بأن مقاتلات للاحتلال شنت غارة على محيط بلدة السعديات في منطقة ساحل الشوف بجبل لبنان.
وذكر مصدر أمني لبناني قوله إن غارة استهدفت محيط الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد ومنطقة الشوف.
وأضاف أن مقاتلة للاحتلال أطلقت صاروخا باتجاه مستودع في المنطقة تسبب باندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمؤسسات التجارية.
وقد فرضت قوى الأمن طوقا حول مكان الغارة وعملت على تسهيل حركة مرور السيارات بين العاصمة وجنوب لبنان.
واستهدفت الغارات بلدات عدة في بنت جبيل وصور ومرجعيون والنبطية وحاصبيا في الجنوب، وفي منطقة البقاع شرقا.
كما استهدفت محيط مدينة بعلبك وعددا من البلدات في شمال سهل البقاع وجنوبه.
وذكرت أنباء أن عشرات الجرحى بينهم أطفال وصلوا لمستشفى رياق في البقاع جراء سلسلة غارات لجيش الاحتلال.
كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على منطقة جبل الريحان، وبلدتي قبريخا وفرون والحوش والناقورة والقليلة والبازورية جنوبي لبنان، كما أغارت طائرات جيش الاحتلال على بلدات أرزون وتولين ومجدل سلم والصوانة وصور والزهراني وجبل الريحاني.
كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة الحميلة قرب حومين الفوقا في إقليم التفاح، ومحيط بلدتي ميدون وسحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، وبلدة المعيصرة بقضاء كسروان في جبل لبنان.
في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية للاحتلال ومناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها متسببة في وقوع خسائر مادية وبشرية ونشوب حرائق.
وتأتي هذه التطورات في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقد أسفرت هجمات الاحتلال المتواصلة على لبنان منذ صباح أول من أمس عن حوالي 600 شهيد بينهم 50 طفلا و94 امرأة، وآلاف الجرحى، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.-(وكالات)
MENAFN25092024000072011014ID1108716770