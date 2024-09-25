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1247 شهيدا وأكثر من 5 آلاف جريح بالغارات الإسرائيلية على لبنان

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد قرابة 1247 شخصا وأصيب قرابة 5278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على لبنان، وفقا لمنسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين.
وقال ياسين في مؤتمر صحفي، إنّه يوجد أكثر من 150 ألف نازح، منهم 52900 موزعون على 360 مركز إيواء في لبنان.

وأضاف أن عدد النازحين في مراكز الإيواء يشكل قرابة 30% من مجموع الأهالي الذين هجروا، حيث إنّ عمليات الاستجابة لحاجات النازحين مستمرة بالتنسيق مع غرف العمليات المناطقية عبر المحافظين واتحادات البلديات.

وأشار إلى أن الهيئة العليا للإغاثة تقوم بجهدها لتأمين الحاجيات الأساسية. (المملكة)

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