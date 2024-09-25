1247 شهيدا وأكثر من 5 آلاف جريح بالغارات الإسرائيلية على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد قرابة 1247
شخصا وأصيب قرابة 5278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء منذ بدء جيش الاحتلال
الإسرائيلي شنّ غارات على لبنان، وفقا لمنسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين.
وقال ياسين في مؤتمر
صحفي، إنّه يوجد أكثر من 150 ألف نازح، منهم 52900 موزعون على 360 مركز إيواء في
لبنان.
وأضاف أن عدد النازحين
في مراكز الإيواء يشكل قرابة 30% من مجموع الأهالي الذين هجروا، حيث إنّ عمليات
الاستجابة لحاجات النازحين مستمرة بالتنسيق مع غرف العمليات المناطقية عبر
المحافظين واتحادات البلديات.
وأشار إلى أن الهيئة
العليا للإغاثة تقوم بجهدها لتأمين الحاجيات الأساسية. (المملكة)
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