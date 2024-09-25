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مسؤول لبناني: جهود جادّة بقيادة أميركا لإنهاء القتال

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكافة الصحافة الفرنسية عن مسؤول لبناني قوله إن هناك جهودا جادة بقيادة واشنطن لإنهاء القتال، مضيفا أن هدف المفاوضات هو وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أسابيع.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن 558 شهيدا، بينهم 50 طفلًا، و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، ينفذ حزب الله عددا من العمليات يوميا ضد مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤدي إلى إصابات مباشرة ووقوع عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.

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