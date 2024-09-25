مسؤول لبناني: جهود جادّة بقيادة أميركا لإنهاء القتال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكافة الصحافة
الفرنسية عن مسؤول لبناني قوله إن هناك جهودا جادة بقيادة واشنطن لإنهاء القتال،
مضيفا أن هدف المفاوضات هو وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أسابيع.
ويشن جيش الاحتلال
الإسرائيلي حاليا، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء
المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن 558 شهيدا، بينهم 50 طفلًا، و94
امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
في المقابل، ينفذ حزب
الله عددا من العمليات يوميا ضد مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي،
والتي تؤدي إلى إصابات مباشرة ووقوع عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.
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