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إعلام عبري: مخاوف من تسلل خلية مسلحة عبر الحدود مع لبنان

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط واسعة في مستوطنتي "المنارة" و"يفتاح" على الحدود مع لبنان في أعقاب الاشتباه بتسلل خلية مسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يستخدم الطيران المروحي والقنابل الضوئية، وأن دوي إطلاق نار سمع في منطقة المنارة بإصبع الجليل.

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