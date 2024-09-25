إعلام عبري: مخاوف من تسلل خلية مسلحة عبر الحدود مع لبنان

إعلام عبري: مخاوف من تسلل خلية مسلحة عبر الحدود مع لبنان
التاريخ
9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة
"إسرائيل اليوم" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط
واسعة في مستوطنتي "المنارة" و"يفتاح" على الحدود مع لبنان في
أعقاب الاشتباه بتسلل خلية مسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن
جيش الاحتلال يستخدم الطيران المروحي والقنابل الضوئية، وأن دوي إطلاق نار سمع في
منطقة المنارة بإصبع الجليل.
MENAFN25092024000072011014ID1108716767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.