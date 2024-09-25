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إيران: لن نظل مكتوفي الأيدي في حالة اندلاع حرب بلبنان

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء، إن المنطقة على شفا كارثة شاملة بسبب تصاعد التوترات بين الاحتلال وحماس، وحذر من أن طهران لن تظل مكتوفة الأيدي في حالة اندلاع حرب بلبنان.
وفي حديثه للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عراقجي إن الاحتلال تجاوز "كل الخطوط الحمراء" وإن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار ووقف حرب الاحتلال وفرض وقف إطلاق نار فوري.

وأضاف: أظهرنا قدرا هائلا من الصبر وضبط النفس من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.

وتابع عراقجي: الطريق إلى خفض التصعيد واضح وعلى الاحتلال أن يوقف هجماته على غزة ولبنان فورا. (وكالات)

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