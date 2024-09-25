غوتيريش: التصعيد الراهن يفتح أبواب الجحيم في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتبر الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن
التصعيد الراهن بين الاحتلال وحزب الله،"يفتح أبواب الجحيم في لبنان"،
بالتزامن مع مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وأعرب الأمين العام
للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء التصعيد الجاري في لبنان، ولكنه أشار إلى أن
"الجهود الدبلوماسية تكثفت للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار"، رغم
الضربات الإسرائيلية المكثّفة.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، على لبنان، الأربعاء، 51 شهيدا و223
جريحا، بحسب وزير
الصحة اللبناني، فراس الأبيض.
فيما كشف تقرير محدث
أعدته غرفة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا
الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها وصلت إلى 1247 شهيدا، و5278 جريحا.
وأشار التقرير إلى أن
عدد النازحين من مناطق العدوان، بلغ 43 ألفا، و600 نازح توزعوا على 347 مركز إيواء.
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