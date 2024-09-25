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غوتيريش: التصعيد الراهن يفتح أبواب الجحيم في لبنان

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن التصعيد الراهن بين الاحتلال وحزب الله،"يفتح أبواب الجحيم في لبنان"، بالتزامن مع مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء التصعيد الجاري في لبنان، ولكنه أشار إلى أن "الجهود الدبلوماسية تكثفت للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار"، رغم الضربات الإسرائيلية المكثّفة.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، على لبنان، الأربعاء، 51 شهيدا و223 جريحا، بحسب وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض.

فيما كشف تقرير محدث أعدته غرفة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها وصلت إلى 1247 شهيدا، و5278 جريحا.

وأشار التقرير إلى أن عدد النازحين من مناطق العدوان، بلغ 43 ألفا، و600 نازح توزعوا على 347 مركز إيواء.

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