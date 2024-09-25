مشروع قرار بالكونغرس لحظر بيع أسلحة لـإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي
بيرني ساندرز إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى "إسرائيل"
قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.
وأوضح السيناتور ساندرز- في بيان نشره
الأربعاء- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في تشرين
الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال إن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة
نتنياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأميركية
مسؤولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة".
وأضاف ساندرز "علينا أن ننهي تواطؤنا في
هذه الفظائع".
واتهم السيناتور الأميركي رئيس حكومة الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة
القضائية بتهم الفساد.
وقال إن نتنياهو يقدم مطالب جديدة في كل مرة
يبدو فيها اتفاق وقف إطلاق النار وشيكا.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو أشرفت على موجة
قياسية من التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، كما اتهمها بإطلاق
العنان لموجة من العنف في الضفة أدت إلى مقتل المئات.
ومنذ نحو عام يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع
غزة بدعم واسع من الولايات المتحدة التي أقامت جسرا جويا وبحريا لإمداده بآلاف
الأطنان من الأسلحة والذخائر.
وأدت الحرب التي يصفها خبراء دوليون بالإبادة
الجماعية إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة 96 ألفا بجروح وتدمير قرابة
70% من البنية التحتية المدنية في غزة من منازل ومدارس ومستشفيات. (الجزيرة نت)
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