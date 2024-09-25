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مشروع قرار بالكونغرس لحظر بيع أسلحة لـإسرائيل

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى "إسرائيل" قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.
وأوضح السيناتور ساندرز- في بيان نشره الأربعاء- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال إن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة نتنياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأميركية مسؤولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة".

وأضاف ساندرز "علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الفظائع".

واتهم السيناتور الأميركي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.

وقال إن نتنياهو يقدم مطالب جديدة في كل مرة يبدو فيها اتفاق وقف إطلاق النار وشيكا.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو أشرفت على موجة قياسية من التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، كما اتهمها بإطلاق العنان لموجة من العنف في الضفة أدت إلى مقتل المئات.

ومنذ نحو عام يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم واسع من الولايات المتحدة التي أقامت جسرا جويا وبحريا لإمداده بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.

وأدت الحرب التي يصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة 96 ألفا بجروح وتدمير قرابة 70% من البنية التحتية المدنية في غزة من منازل ومدارس ومستشفيات. (الجزيرة نت)

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