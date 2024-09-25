واشنطن: لا أحد يريد تكرار حرب 2006

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب المندوبة
الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود إن الدبلوماسية سوف تزداد صعوبة في ظل التصعيد
المتزايد بين "إسرائيل" وحزب الله.
وأضاف خلال جلسة طارئة
لمجلس الأمن الأربعاء لبحث الوضع في لبنان، "نسعى إلى تجنب حرب أوسع وهي ليست
في مصلحة إسرائيل أو لبنان".
وأعرب عن قلقه بشأن
التقارير التي تفيد بـ"مقتل" مئات المدنيين في لبنان.
وتابع: "انتشار
حزب الله في الخط الأزرق كان مصدرا لعدم الاستقرار".
وأكد أن لا أحد يريد
تكرار حرب شبيهة بحرب 2006، مشيرا إلى أن القرار 1701 هو السبيل الوحيد لقلب دورة
التصعيد وتمكين النازحين في "إسرائيل" ولبنان من العودة.
وأردف: "نعمل مع
دول أخرى على مقترح نأمل أن يؤدي إلى هدوء بين إسرائيل وحزب الله".
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