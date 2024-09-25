Thursday, 26 September 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن: لا أحد يريد تكرار حرب 2006

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود إن الدبلوماسية سوف تزداد صعوبة في ظل التصعيد المتزايد بين "إسرائيل" وحزب الله.
وأضاف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء لبحث الوضع في لبنان، "نسعى إلى تجنب حرب أوسع وهي ليست في مصلحة إسرائيل أو لبنان".

وأعرب عن قلقه بشأن التقارير التي تفيد بـ"مقتل" مئات المدنيين في لبنان.

وتابع: "انتشار حزب الله في الخط الأزرق كان مصدرا لعدم الاستقرار".

وأكد أن لا أحد يريد تكرار حرب شبيهة بحرب 2006، مشيرا إلى أن القرار 1701 هو السبيل الوحيد لقلب دورة التصعيد وتمكين النازحين في "إسرائيل" ولبنان من العودة.

وأردف: "نعمل مع دول أخرى على مقترح نأمل أن يؤدي إلى هدوء بين إسرائيل وحزب الله".

MENAFN25092024000072011014ID1108716763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث