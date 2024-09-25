إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين
جنوب مدينة دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
وتواصل قوات الاحتلال
عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من
2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من
الأطفال والنساء، في حين ما يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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