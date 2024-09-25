إصابات بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح



ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ما يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

MENAFN25092024000072011014ID1108716762