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الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ليوم الأربعاء

9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، الأربعاء، بلغت 72 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وأكثر من 392 جريحا.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن منسق خطة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، وزير البيئة ناصر ياسين، أن عدد الشهداء في لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ 1247 والجرحى 5 آلاف و278 معظمهم من المدنيين؛ بما في ذلك الأطفال والنساء.

وأشار ياسين إلى أن عدد النازحين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء بلغ حتى الآن 52900 شخص، موزعين على 360 مركزًا، معظمها من المؤسسات التربوية والمدارس الرسمية. وأوضح أن هؤلاء النازحين يمثلون حوالي 30 في المئة من مجموع الأهالي الذين هجروا من مناطقهم بسبب القصف والمجازر الإسرائيلية.

وأضاف: "نحن نقدر عدد النازحين من المناطق اللبنانية، وخصوصًا من الجنوب والبقاع، بأكثر من 150 ألف شخص، الذين اضطروا لترك أراضيهم وبلداتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة".

وتتواصل غارات الاحتلال على مدن وبلدات لبنانية عدة، وبخاصة في الجنوب. ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ حرب تموز/ يوليو 2006.

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