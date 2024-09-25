الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ليوم الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة
اللبنانية، أن حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، الأربعاء، بلغت 72
شهيدا بينهم نساء وأطفال، وأكثر من 392 جريحا.
وفي وقت سابق
الأربعاء، أعلن منسق خطة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، وزير
البيئة ناصر ياسين،
أن عدد الشهداء في لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ 1247 والجرحى 5 آلاف
و278 معظمهم من المدنيين؛ بما في ذلك الأطفال والنساء.
وأشار ياسين إلى أن
عدد النازحين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء بلغ حتى الآن 52900 شخص، موزعين على
360 مركزًا، معظمها من المؤسسات التربوية والمدارس الرسمية. وأوضح أن هؤلاء
النازحين يمثلون حوالي 30 في المئة من مجموع الأهالي الذين هجروا من مناطقهم بسبب
القصف والمجازر الإسرائيلية.
وأضاف: "نحن نقدر
عدد النازحين من المناطق اللبنانية، وخصوصًا من الجنوب والبقاع، بأكثر من 150 ألف
شخص، الذين اضطروا لترك أراضيهم وبلداتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة".
وتتواصل غارات
الاحتلال على مدن وبلدات لبنانية عدة، وبخاصة في الجنوب. ومنذ صباح الاثنين
الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر
كثافة" على لبنان منذ حرب تموز/ يوليو 2006.
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