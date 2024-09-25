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مبعوث إسرائيل: نفضل الحل الدبلوماسي في لبنان

9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مبعوث "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون الأربعاء، إن "إسرائيل" تفضل الحل الدبلوماسي في لبنان، لكنه أضاف أنه إذا فشلت الدبلوماسية فإن "إسرائيل" ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها.
وقال دانون في حديثه في الأمم المتحدة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يصل الخميس، ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.

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