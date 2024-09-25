مبعوث إسرائيل: نفضل الحل الدبلوماسي في لبنان

مبعوث إسرائيل: نفضل الحل الدبلوماسي في لبنان
التاريخ
9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مبعوث "إسرائيل"
لدى الأمم المتحدة داني دانون الأربعاء، إن "إسرائيل" تفضل الحل الدبلوماسي
في لبنان، لكنه أضاف أنه إذا فشلت الدبلوماسية فإن "إسرائيل" ستستخدم كل
الوسائل المتاحة لها.
وقال دانون في حديثه
في الأمم المتحدة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
من المقرر أن يصل
الخميس، ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.
MENAFN25092024000072011014ID1108716759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.