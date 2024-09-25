جهود دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب على لبنان وغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر مطلعة
الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقود جهودا دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال
القتالية بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان على أمل أن يساعد إحراز تقدم
على تلك الجبهة في إحياء محادثات السلام المتوقفة بشأن غزة.
وذكر مسؤولان لبنانيان
ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر في واشنطن ومصدر آخر مطلع
على المحادثات أنه يجري مناقشة التفاصيل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك.
وقال مسؤولون غربيون
آخرون إن التركيز الدبلوماسي الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي هو وقف العنف في لبنان
الذي ينطوي على مخاطر أكبر بالتحول إلى حرب إقليمية.
وفي الأمم المتحدة،
قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة
وفرنسا تحاولان التوصل إلى اتفاق مؤقت "لتجنب المزيد من التصعيد" بين "إسرائيل"
وحزب الله بهدف بدء محادثات دبلوماسية أوسع نطاقا تشمل جهودا لتحقيق وقف إطلاق
النار الذي طال انتظاره في غزة.
لكن مع تسارع وتيرة
الجهود، قالت "إسرائيل" إنها قد تشن توغلا بريا إضافة إلى حملتها
الموسعة من الضربات الجوية على جماعة حزب الله اللبنانية.
وقال ثلاثة مسؤولين
إسرائيليين في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على مقترحات لوقف
إطلاق النار لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.
ومن المرجح أن يستغرق
التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا يشمل الحرب في غزة وقتا أطول. وقال مسؤول لبناني كبير
والمصدر المطلع على تفكير حزب الله والمصدر المطلع على المحادثات إن الاتفاق ربما
يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة
الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجوم السابع من أكتوبر على الاحتلال.
ولم يرد مجلس الأمن
القومي بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وأحجم مكتب رئيس حكومة الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.
وقال وزير الخارجية
الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن فرنسا والولايات المتحدة تعملان على التوصل
إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله و"إسرائيل" لإتاحة
الوقت لإجراء مفاوضات أوسع نطاقا.
واشتعلت أحدث حرب في
غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب "إسرائيل"، وشن
الاحتلال حملته العسكرية على القطاع بعد ذلك، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألف
شخص، وفقا للسلطات في غزة.
وأطلق حزب الله
المتحالف مع إيران صواريخ على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حدود جنوب لبنان
غداة هجوم حماس، قائلا إنه يشن هجماته تضامنا مع غزة.
وقالت جماعة حزب الله
إنها لن تتوقف عن إطلاق النار على الاحتلال حتى يوقف هجومه على قطاع غزة. وفشلت
جهود متكررة بذلتها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى
المحتجزين.
الاحتلال يكثف هجماته
قالت السلطات
اللبنانية إن "إسرائيل" كثفت بشدة حملتها العسكرية على حزب الله في
لبنان بتنفيذها مئات الضربات الجوية وقتلها عددا من قادة الجماعة اللبنانية
بالإضافة إلى مئات آخرين.
وفر عشرات الآلاف
بالفعل من جانبي الحدود منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وزاد عليهم هذا الأسبوع نحو نصف
مليون نزحوا مخافة توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان.
وقال دبلوماسي غربي
بارز في تصريحات صحفية، إن الاتفاق الذي تسعى إليه الولايات المتحدة سيشمل إعلانا
إسرائيليا عن إنهاء أعمال القتال الرئيسة في غزة، يليه مسعى لوقف إطلاق النار في لبنان
ثم اتفاق سياسي قد يتضمن ترسيما للحدود البرية الإسرائيلية اللبنانية المتنازع
عليها.
وقال الدبلوماسي إن
هذا قد يوفر "مخرجا" لجماعة حزب الله لتجنب حرب شاملة مع "إسرائيل".
وقالت المصادر إن
تكثيف الهجمات دفع إلى بذل جهود دبلوماسية لوقف الأعمال القتالية على الجبهتين.
وذكر المسؤول اللبناني
الكبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله في تصريحات صحفية، أن حزب الله
"منفتح على كل التسويات التي تشمل غزة ولبنان".
وأضاف المسؤول
اللبناني الثاني: "إذا لم تجهزوا حزمة، فإن من المستحيل التوصل إلى اتفاق ولن
تتوقف الحرب".
وقال مصدر أميركي في
واشنطن إن المناقشات ركزت على ما قد يكون في البداية "توقفا" لأعمال
القتال بين "إسرائيل" وحزب الله واستئناف المفاوضات غير المباشرة
المتوقفة بين "إسرائيل" وحماس.
وفي إشارة إلى تسريع
الجهود الدبلوماسية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي عن رحلة
غير متوقعة إلى نيويورك.
وقال الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون الأربعاء، إنه سيرسل وزير الخارجية المعين حديثا جان نويل بارو
إلى لبنان خلال أيام في إطار الجهود لمنع حرب شاملة.
وقال البيت الأبيض إن
الرئيس جو بايدن التقى مع ماكرون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
"لمناقشة الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحزب
الله "ومنع حرب أوسع نطاقا".
"فرصة" للتسوية
كان الصراع في غزة
مكلفا للرئيس الأميركي جو بايدن من الناحية السياسية، وبالتالي للحملة الرئاسية
لنائبته كاملا هاريس، ثم زاد العنف في لبنان من الضغوط على بايدن لإيجاد حل
دبلوماسي.
وقال بايدن الأربعاء،
إن من المحتمل نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط لكن هناك أيضا فرصة للتوصل إلى
تسوية واسعة النطاق.
وقال مصدر مطلع في
واشنطن إن محادثات تجري على هامش جلسات الجمعية العامة "بهدف إعطاء فرصة
للتوصل إلى تسوية سياسية" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وإحياء الاتفاق
بخصوص الأسرى المحتجزين.
لكن مصدرا أميركيا
ثانيا حذر من أن عقبات هائلة تعترض مثل هذا المقترح الدبلوماسي المعقد وأن التنفيذ
قد يكون أصعب.
وطلب ماكرون من الرئيس
الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء، ممارسة نفوذه على جماعة حزب الله. وكان ماكرون
هو الزعيم الغربي الوحيد الذي أجرى محادثات مع بزشكيان على هامش جلسات الجمعية
العامة. (المملكة)
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