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جهود دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب على لبنان وغزة

9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مصادر مطلعة الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقود جهودا دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان على أمل أن يساعد إحراز تقدم على تلك الجبهة في إحياء محادثات السلام المتوقفة بشأن غزة.
وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر في واشنطن ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري مناقشة التفاصيل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مسؤولون غربيون آخرون إن التركيز الدبلوماسي الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي هو وقف العنف في لبنان الذي ينطوي على مخاطر أكبر بالتحول إلى حرب إقليمية.

وفي الأمم المتحدة، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تحاولان التوصل إلى اتفاق مؤقت "لتجنب المزيد من التصعيد" بين "إسرائيل" وحزب الله بهدف بدء محادثات دبلوماسية أوسع نطاقا تشمل جهودا لتحقيق وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة.

لكن مع تسارع وتيرة الجهود، قالت "إسرائيل" إنها قد تشن توغلا بريا إضافة إلى حملتها الموسعة من الضربات الجوية على جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على مقترحات لوقف إطلاق النار لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.

ومن المرجح أن يستغرق التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا يشمل الحرب في غزة وقتا أطول. وقال مسؤول لبناني كبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله والمصدر المطلع على المحادثات إن الاتفاق ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجوم السابع من أكتوبر على الاحتلال.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وأحجم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن فرنسا والولايات المتحدة تعملان على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله و"إسرائيل" لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات أوسع نطاقا.

واشتعلت أحدث حرب في غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب "إسرائيل"، وشن الاحتلال حملته العسكرية على القطاع بعد ذلك، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألف شخص، وفقا للسلطات في غزة.

وأطلق حزب الله المتحالف مع إيران صواريخ على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حدود جنوب لبنان غداة هجوم حماس، قائلا إنه يشن هجماته تضامنا مع غزة.

وقالت جماعة حزب الله إنها لن تتوقف عن إطلاق النار على الاحتلال حتى يوقف هجومه على قطاع غزة. وفشلت جهود متكررة بذلتها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين.


الاحتلال يكثف هجماته
قالت السلطات اللبنانية إن "إسرائيل" كثفت بشدة حملتها العسكرية على حزب الله في لبنان بتنفيذها مئات الضربات الجوية وقتلها عددا من قادة الجماعة اللبنانية بالإضافة إلى مئات آخرين.

وفر عشرات الآلاف بالفعل من جانبي الحدود منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وزاد عليهم هذا الأسبوع نحو نصف مليون نزحوا مخافة توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال دبلوماسي غربي بارز في تصريحات صحفية، إن الاتفاق الذي تسعى إليه الولايات المتحدة سيشمل إعلانا إسرائيليا عن إنهاء أعمال القتال الرئيسة في غزة، يليه مسعى لوقف إطلاق النار في لبنان ثم اتفاق سياسي قد يتضمن ترسيما للحدود البرية الإسرائيلية اللبنانية المتنازع عليها.

وقال الدبلوماسي إن هذا قد يوفر "مخرجا" لجماعة حزب الله لتجنب حرب شاملة مع "إسرائيل".

وقالت المصادر إن تكثيف الهجمات دفع إلى بذل جهود دبلوماسية لوقف الأعمال القتالية على الجبهتين.

وذكر المسؤول اللبناني الكبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله في تصريحات صحفية، أن حزب الله "منفتح على كل التسويات التي تشمل غزة ولبنان".

وأضاف المسؤول اللبناني الثاني: "إذا لم تجهزوا حزمة، فإن من المستحيل التوصل إلى اتفاق ولن تتوقف الحرب".

وقال مصدر أميركي في واشنطن إن المناقشات ركزت على ما قد يكون في البداية "توقفا" لأعمال القتال بين "إسرائيل" وحزب الله واستئناف المفاوضات غير المباشرة المتوقفة بين "إسرائيل" وحماس.

وفي إشارة إلى تسريع الجهود الدبلوماسية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي عن رحلة غير متوقعة إلى نيويورك.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إنه سيرسل وزير الخارجية المعين حديثا جان نويل بارو إلى لبنان خلال أيام في إطار الجهود لمنع حرب شاملة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن التقى مع ماكرون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "لمناقشة الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحزب الله "ومنع حرب أوسع نطاقا".


"فرصة" للتسوية
كان الصراع في غزة مكلفا للرئيس الأميركي جو بايدن من الناحية السياسية، وبالتالي للحملة الرئاسية لنائبته كاملا هاريس، ثم زاد العنف في لبنان من الضغوط على بايدن لإيجاد حل دبلوماسي.

وقال بايدن الأربعاء، إن من المحتمل نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط لكن هناك أيضا فرصة للتوصل إلى تسوية واسعة النطاق.

وقال مصدر مطلع في واشنطن إن محادثات تجري على هامش جلسات الجمعية العامة "بهدف إعطاء فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وإحياء الاتفاق بخصوص الأسرى المحتجزين.

لكن مصدرا أميركيا ثانيا حذر من أن عقبات هائلة تعترض مثل هذا المقترح الدبلوماسي المعقد وأن التنفيذ قد يكون أصعب.

وطلب ماكرون من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء، ممارسة نفوذه على جماعة حزب الله. وكان ماكرون هو الزعيم الغربي الوحيد الذي أجرى محادثات مع بزشكيان على هامش جلسات الجمعية العامة. (المملكة)

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