ميقاتي: المستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من الجرحى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب رئيس حكومة تصريف
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، مجلس الأمن بالضغط على "إسرائيل"
لوقف إطلاق النار على كل الجبهات.
وقال في كلمته بجلسة
طارئة لمجلس الأمن، بشأن التصعيد الأخير بين "إسرائيل" وحزب الله، "إننا
نواجه انتهاكات إسرائيلية لسيادة الدولة اللبنانية".
ولفت ميقاتي إلى أن
المستشفيات اللبنانية تعج بالمئات من المصابين المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، وعدد الشهداء المدنيين في ارتفاع والمستشفيات أصبحت غير قادرة على
استقبال مزيد من الجرحى.
وأكد أن الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن
بالاستقرار، مضيفا "جئنا لنؤكد حق لبنان في الاستقرار والأمان والسيادة
والدفاع عنها".
وتابع ميقاتي: "نقدر الجهود
الفرنسية الأميركية من أجل وضع نهاية لهذه الحرب القذرة".
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