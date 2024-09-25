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ميقاتي: المستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من الجرحى

9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، مجلس الأمن بالضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار على كل الجبهات.
وقال في كلمته بجلسة طارئة لمجلس الأمن، بشأن التصعيد الأخير بين "إسرائيل" وحزب الله، "إننا نواجه انتهاكات إسرائيلية لسيادة الدولة اللبنانية".

ولفت ميقاتي إلى أن المستشفيات اللبنانية تعج بالمئات من المصابين المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، وعدد الشهداء المدنيين في ارتفاع والمستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من الجرحى.

وأكد أن الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالاستقرار، مضيفا "جئنا لنؤكد حق لبنان في الاستقرار والأمان والسيادة والدفاع عنها".

وتابع ميقاتي: "نقدر الجهود الفرنسية الأميركية من أجل وضع نهاية لهذه الحرب القذرة".

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