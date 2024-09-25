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بوريل: مجلس الأمن ينظر في الأزمات دون أن يجد لها حلا

9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التصعيد لن يحل أي شيء؛ لأن الحرب لا تحل أي شيء.
وأضاف بوريل في كلمته بجلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء، أن ما يحصل في لبنان لا يمكن النظر إليه بمعزل عما يجري في غزة.

وتابع: مجلس الأمن الدولي ينظر في الأزمات دون أن يجد لها حلا.

وأردف بوريل: "لا بد أن ندعو بصوت موحد لوقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق".

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