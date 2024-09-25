بوريل: مجلس الأمن ينظر في الأزمات دون أن يجد لها حلا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل إن التصعيد لن يحل أي شيء؛ لأن الحرب لا تحل أي شيء.
وأضاف بوريل في كلمته بجلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء، أن ما يحصل في لبنان لا
يمكن النظر إليه بمعزل عما يجري في غزة.
وتابع: مجلس الأمن الدولي ينظر في الأزمات دون
أن يجد لها حلا.
وأردف بوريل: "لا بد أن ندعو بصوت موحد
لوقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق".
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