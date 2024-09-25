أحدث مستجدات الحوكمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن المعلومات القيمة التي تلقيتها في مؤتمر عقد في جامعة
كولومبيا حول أفضل الممارسات المستجدة في حوكمة الشركات، اتضح أن الاتجاه العام أن يقضي أعضاء مجلس الإدارة ذوي الأداء العالي حوالي سبع ساعات في إعداد ودراسة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة القادم.
كما من المهم أن يتم تعيين مرشد تعليمي من الإدارة التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يمكنه الإجابة على أسئلتهم ومساعدتهم في التعرف على مرافق الشركة وعملياتها وتشريعاتها، حيث قد تكون هناك أسئلة يشعرون بعدم الارتياح لطرحها أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.
الخبرة المالية والمحاسبية المحدودة لأعضاء لجنة التدقيق، وفق المتطلبات التنظيمية تستوجب عضوًا واحدًا فقط يتمتع بهذه الخبرة، وهذا يؤثر سلبًا على عملية اتخاذ القرار ويضع ضغوطًا غير مبررة على هذا العضو مما يضعف أداء اللجنة، ويدفع العديد من الشركات إلى الاعتماد على شركات التدقيق الأربع الكبرى لإنجاز التدقيق المطلوب لذلك ولتعزيز الفعالية وتجنب أن تصبح اللجنة رمزية، من الأهمية بمكان أن يكون لدى جميع الأعضاء فهم عام للمسائل المالية وتلقي التدريب اللازم.
من الضروري التركيز على التنفيذ العملي للحوكمة. لا ينبغي أن تكون عمليات تدقيق الحوكمة تمرينًا شكلياً؛ بمعنى أن يتم التدقيق الحوكمي سنويًا وأن تصبح ممارسته على أرض الواقع.
من المهم عدم تحميل مجلس الإدارة وثائق طويلة معقدة تعيق مراجعته واتخاذ القرار. لذلك، يجب توجيه مقرر المجلس لإعداد وثائق مختصرة ومفيدة.
من المفيد مراجعة هيكل لجان مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة للتأكد من أن الإجراءات والأعضاء المختارين مناسبون من حيث الكمية والنوعية.
من المفيد أن يتحدث رئيس مجلس الإدارة مع كل عضو في مجلس الإدارة على حدة لفهم الأمور المهمة التي يعتقد أنه يجب إضافتها إلى جدول أعمال الاجتماع، لأن المحادثات غير الرسمية مع الأعضاء تشجعهم على الشعور بالحرية والانخراط بطريقة أكثر تفاعلية.
من المهم الاجتماع مع أكبر 10 مساهمين في الشركة مرة واحدة في السنة، ويجب أن يقوم بذلك عضو أو اثنان من أعضاء مجلس الإدارة.
تشهد الحوكمة تحولاً نحو الرقمية، حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتحسين الشفافية والكفاءة. توفر المنصات الرقمية أدوات لتحليل البيانات واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويقلل من المخاطر.
مع تزايد الاعتماد على البيانات، أصبحت حوكمة البيانات أمراً حيوياً. يتعين على الشركات وضع إستراتيجيات لحماية البيانات وضمان الخصوصية والامتثال للقوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مما يتطلب وجود إطار عمل قوي لإدارة البيانات.
زيادة التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. الشركات ملزمة الآن بتضمين أهداف الاستدامة في إستراتيجياتها، مما يضمن تحقيق التوازن بين الربحية والمصلحة العامة. تقارير الاستدامة أصبحت معياراً لقياس أداء الشركات، وتُعتبر ضرورية لجذب المستثمرين.
وأخيراَ يجب على أعضاء مجلس الإدارة حماية أنفسهم من المساءلة القانونية من خلال القيام بواجباتهم بعناية وصدق وحسن نية.
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