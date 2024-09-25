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أحدث مستجدات الحوكمة

9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ضمن المعلومات القيمة التي تلقيتها في مؤتمر عقد في جامعة كولومبيا حول أفضل الممارسات المستجدة في حوكمة الشركات، اتضح أن الاتجاه العام أن يقضي أعضاء مجلس الإدارة ذوي الأداء العالي حوالي سبع ساعات في إعداد ودراسة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة القادم.
كما من المهم أن يتم تعيين مرشد تعليمي من الإدارة التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يمكنه الإجابة على أسئلتهم ومساعدتهم في التعرف على مرافق الشركة وعملياتها وتشريعاتها، حيث قد تكون هناك أسئلة يشعرون بعدم الارتياح لطرحها أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.
الخبرة المالية والمحاسبية المحدودة لأعضاء لجنة التدقيق، وفق المتطلبات التنظيمية تستوجب عضوًا واحدًا فقط يتمتع بهذه الخبرة، وهذا يؤثر سلبًا على عملية اتخاذ القرار ويضع ضغوطًا غير مبررة على هذا العضو مما يضعف أداء اللجنة، ويدفع العديد من الشركات إلى الاعتماد على شركات التدقيق الأربع الكبرى لإنجاز التدقيق المطلوب لذلك ولتعزيز الفعالية وتجنب أن تصبح اللجنة رمزية، من الأهمية بمكان أن يكون لدى جميع الأعضاء فهم عام للمسائل المالية وتلقي التدريب اللازم.
من الضروري التركيز على التنفيذ العملي للحوكمة. لا ينبغي أن تكون عمليات تدقيق الحوكمة تمرينًا شكلياً؛ بمعنى أن يتم التدقيق الحوكمي سنويًا وأن تصبح ممارسته على أرض الواقع.
من المهم عدم تحميل مجلس الإدارة وثائق طويلة معقدة تعيق مراجعته واتخاذ القرار. لذلك، يجب توجيه مقرر المجلس لإعداد وثائق مختصرة ومفيدة.
من المفيد مراجعة هيكل لجان مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة للتأكد من أن الإجراءات والأعضاء المختارين مناسبون من حيث الكمية والنوعية.
من المفيد أن يتحدث رئيس مجلس الإدارة مع كل عضو في مجلس الإدارة على حدة لفهم الأمور المهمة التي يعتقد أنه يجب إضافتها إلى جدول أعمال الاجتماع، لأن المحادثات غير الرسمية مع الأعضاء تشجعهم على الشعور بالحرية والانخراط بطريقة أكثر تفاعلية.
من المهم الاجتماع مع أكبر 10 مساهمين في الشركة مرة واحدة في السنة، ويجب أن يقوم بذلك عضو أو اثنان من أعضاء مجلس الإدارة.
تشهد الحوكمة تحولاً نحو الرقمية، حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتحسين الشفافية والكفاءة. توفر المنصات الرقمية أدوات لتحليل البيانات واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويقلل من المخاطر.
مع تزايد الاعتماد على البيانات، أصبحت حوكمة البيانات أمراً حيوياً. يتعين على الشركات وضع إستراتيجيات لحماية البيانات وضمان الخصوصية والامتثال للقوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مما يتطلب وجود إطار عمل قوي لإدارة البيانات.
زيادة التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. الشركات ملزمة الآن بتضمين أهداف الاستدامة في إستراتيجياتها، مما يضمن تحقيق التوازن بين الربحية والمصلحة العامة. تقارير الاستدامة أصبحت معياراً لقياس أداء الشركات، وتُعتبر ضرورية لجذب المستثمرين.
وأخيراَ يجب على أعضاء مجلس الإدارة حماية أنفسهم من المساءلة القانونية من خلال القيام بواجباتهم بعناية وصدق وحسن نية.

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