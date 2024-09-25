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معركة الأردن الإصلاحية

9/25/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لدينا معركتنا الخاصة بنا أيضا في الداخل الأردني، هي ثورتنا البيضاء ضد كل ما لا يريده الأردنيون من "وضع راهن".
لكن السؤال: ماذا يريد الأردني العادي جدا؟ يمكن قولبة ما يريده عموما بأهداف واضحة يريدها كل إنسان يرغب بعيش كريم ومحترم، هو يريد اقتصادا مريحا، عملا يناسبه ويناسب احتياجاته، تعليما جيدا لأولاده، وأملا لا يسحقه اليأس من التغيير.
في مسألة البرلمان والأحزاب والإصلاح السياسي، وبدون ضجيج "غير ضجيج الحملات واللافتات" فقد دخل الأردنيون مرحلة الإصلاح عمليا وهي الآن في طور الإنتاج، إنتاج التغيير.
تشكلت الحكومة الجديدة، بعد أن منحها الملك رأس الدولة -وبصلاحياته الدستورية- الثقة وعززها بكتاب تكليف مختلف تماما من حيث تأطير المهام والواجبات.
هناك معركة في البرلمان لنقاش تلك الثقة بتلك الحكومة التي قد يحجبها البعض "بحق دستوري أيضا"، وربما نشهد من باب الأمنيات تلك المعارك السياسية التي افتقدناها لسنوات مضت، والأصح أن يتم مناقشة الحكومة على برنامجها الذي تم تكليفها به.
من الزاوية الحزبية، فالثقة الحقيقية التي لم يناقشها الدستور لكنها الأكثر أهمية في "ثورة الإصلاح البيضاء" مكانها عند تلك الأحزاب التي نشطت حد الذروة في العملية الانتخابية والخطأ أن يخمد نشاطها بعد النتائج، فالعمل الحقيقي هو الآن ليثبت كل حزب أحقيته بالتقدم والنمو والتطور.
ما عرفته، أن هناك توجيها من الملك للحكومة من خلال الوزارات جميعها بالتواصل مع الأحزاب في مسألة سياسات وبرامج الحكومة في كل وزارة، وهذا يعني تفاعلية جديدة وذات قيمة تفتح بابا للأحزاب وشبابها ومنتسبيها أن يتقدموا برؤيتهم البرامجية لكل وزارة، وهذا يعني عملية تأهيل نوعية لكل حزب ينشط أعضاؤه ومنتسبوه في بناء البرامج وتقديمها كمقترحات رديفة لعمل الوزارات، وما عرفته أن الأحزاب التي تنجح في تلك العملية التفاعلية بالمنطق والمعرفة والرؤية السليمة لها فرصتها بتقديم مشاريع وزراء جدد ونوعيين للمرحلة القادمة، وربما التعديلات الحكومية القادمة.
تلك هي الثقة التي على الأحزاب "خصوصا الشباب من الجنسين" أن يقوموا ببنائها حتى لا تفتر الهمة بفكرة الأحزاب ومسيرتها، ولا تتوقف عند صناديق الاقتراع كمرحلة نهائية.
كل من يجد نفسه مؤهلا بقطاع من القطاعات ومنتميا لحزب، عليه أن يقدم أفكاره المعرفية في ذلك القطاع لحزبه ليتم البناء عليها برامج تطرحها الأحزاب على طاولة النقاش والمبادرة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، برامج واقعية وحقيقية في قطاعات السياحة والتعليم والمقاولات والإنشاءات والطرق والبنى التحتية لكل ما في الدولة من قطاعات. برامج بعيدة عن الإنشاء والتنظير والاستعراضات البلاغية والسيرك السياسي.
كذلك تبني العملية الإصلاحية نفسها بنفسها.. وعلى الحكومة من جهتها أن تفتح الأبواب لتلك المبادرات.

MENAFN25092024000072011014ID1108716753

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