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مراجعة قرار هيكلة النظام الجمركي

9/25/2024 11:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما زلت على قناعة تامة أن قرار الحكومة السابقة بإعادة هيكلة النظام الجمركي وتخفيض الرسوم لأربعة مستويات جمركية كان تنازلا مجانبا من الحكومة السابقة دون أي مبرر اقتصادي في الوقت الذي كان مفترضا عليها أن تحمي منتجاتها الومضية وتمارس نفس السلوك الإداري والجمركي والضريبي الذي يمارس في دول الجوار لحماية صناعتها الوطنية.
عندما اتخذت الحكومة السابقة القرار بررت ذلك بأن الهدف كان تحسين الأداء الجمركي وزيادة الإيرادات وتبسيط الإجراءات، فالحكومة في ذلك الوقت أشارت إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي، ويعزز من مكافحة التهريب، ومع ذلك، يبقى السؤال:
هل تحققت هذه الأهداف بالفعل؟ على أرض الواقع، الإيرادات من الرسوم الجمركية قد تراجعت عوضا عن الزيادة، فالانخفاض في الإيرادات الجمركية واضح حيث انخفضت الإيرادات العام الماضي ما يقارب الـ25 مليون دينار، و90 مليون دينار لغاية شهر أيلول، ولم يظهر حتى الآن أي تأثير ملموس على مكافحة التهريب، خاصة في بعض القطاعات مثل قطاع الألبسة، الذي ما يزال يواجه تحديات تهريب كبيرة.
وبالرغم من أن المرحلة الثانية من القرار التي ستبدأ في بداية 2025، والتي ستخفض التعرفة الجمركية للفئة العليا من 25 % إلى 20 %، كان من المفترض أن تؤدي إلى زيادة تنافسية السلع المستوردة، إلا أن التجار والمستوردين استغلوا هذا التغيير بطريقة مختلفة تماما، فالعديد منهم اختار تأجيل استيراد السلع حتى نهاية العام الحالي بانتظار التخفيض القادم في الرسوم، مما تسبب في تراجع ملحوظ في الإيرادات الجمركية وضريبة المستوردات وهو طلب رئيسي في تراجع استيراد السلع خلال هذا العام.
وإذا كان من المفترض أن يشكل هذا القرار نوعا من الدفعة الاقتصادية، فلماذا لم نر حتى الآن أي أثر إيجابي ملموس؟ وهذا الوضع يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة الحالية ستعيد النظر في هذا القرار، حيث كانت الحكومة السابقة قد وعدت بإجراء إعادة تقييم شاملة لتأثير هذا القرار بعد دخوله حيز التنفيذ، لكن حتى الآن لم نر أي تقييم أو مراجعة فعلية، ولو كانت هناك قناعة تامة بفعالية هذا القرار، لكانت الحكومة قد دافعت عنه، وأوضحت نتائجه الإيجابية، ولكن الصمت الحالي يشير إلى أنه ربما لم تحقق التخفيضات الجمركية النتائج المرجوة، مما يستدعي النظر مجددا في جدواها وتأثيرها الحقيقي على الاقتصاد، وعلى مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تحتاج الحكومة الحالية إلى إظهار الشجاعة اللازمة لإعادة تقييم القرار ومعرفة ما إذا كان ينبغي تعديله أو استبداله بسياسات أكثر فعالية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليص التهريب وتحقيق الفوائد المرجوة للمواطنين والاقتصاد الوطني ككل، وبالنظر إلى أن هذه السياسات كان من المفترض أن تخدم الاقتصاد المحلي وتحميه، فإن أي تعديلات عليها يجب أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية التي ظهرت بمرور الوقت والتأكد من أن السياسات المعدلة تحقق توازنا بين حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستيراد.
من الضروري أن تقوم الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول تأثير هذا القرار وإعلان نتائجها بشكل صريح وواضح للرأي العام، وهذه الدراسة يجب أن تتناول بالتفصيل كيفية تأثير التخفيضات الجمركية على الإيرادات، التجارة، ومكافحة التهريب، كما يجب أن توضح الفوائد الفعلية التي جلبتها هذه التخفيضات، أو إن كانت هناك أضرار أكثر من الفوائد، وبهذه الطريقة، يمكن للحكومة أن تتخذ قرارات مبنية على حقائق وبيانات موثوقة، وتضمن تحسين أداء النظام الجمركي بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين.
وعندما تواجه الحكومة نتائج غير متوقعة من سياسات اقتصادية معينة، يصبح من الضروري اتخاذ قرارات تصحيحية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وفي حالة النظام الجمركي، فإن إجراء تعديلات على هذه السياسات ليس فقط أمرا ضروريا لضمان زيادة الإيرادات الحكومية، ولكنه أيضا يؤدي دورا محوريا في الحد من التهرب الجمركي الذي يستنزف الموارد العامة.
القرارات التصحيحية تعيد التوازن بين مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضمن عدم استفادة طرف واحد على حساب آخر، سواء كان ذلك على مستوى التجار أو المواطنين، وتحسين الإيرادات الجمركية ومكافحة التهريب سيسهمان في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعمان التنمية المستدامة من خلال توفير موارد إضافية لتلبية احتياجات الدولة والمجتمع.

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