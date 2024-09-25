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جرح عربي واضح ومداواته كذلك!

9/25/2024 11:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على مر القرون تعرضت منطقتنا إلى عدة مصائب وحروب وأزمات مفصلية، كان أكثرها دموية ودمارا، في العام 1258، عندما استباح التتار، بقيادة هولاكو، عاصمة الخلافة الإسلامية (بغداد)، وعاثوا فيها فسادا وإفسادا، حيث قتلوا نحو مليون مسلم في غضون أربعين يوما فقط، ودمروا مكتبة بغداد، وكانت وقتها أعظم مكتبة في العالم، فضلا عما ارتكبوه من فواحش وسرقات وتدمير وحرق.
وقد وصف المؤخرون وكتّاب التاريخ بأن تلك الحرب من أعظم المصائب التي أصابت المسلمون، جراء ما تعرضوا له من ذل وهوان، سبقه تشرذم وتفرقة.. لكن ما يعيشه العرب والمسلمون في الوقت الراهن، هو أعظم مما لقيه المسلمون في بغداد.
فتلك الحرب وما تضمنته من تدمير لبغداد، وقتل لأهلها، وتدمير لمعالمها، قرأنا عنه في الكتب، وسمعنا بحيثياتها من الرواة والمؤرخين، بعد مرور الكثير من الأعوام، ما يعني أنه قد يكون هناك مبالغة في وصف ما حصل.. لكن ما يتعرض له العرب والمسلمون حاليا، ليس فيه أدنى شك أو مبالغة، فنحن نشاهد بأم أعيننا، ومباشرة من خلال القنوات الفضائية المجازر التي ترتكبها آلة البطش الصهيونية بحق أبناء جلدتنا.
فها هي قوات ا لاحتلال الإسرائيلي بعدما "أسرفت" في القتل إسرافا في قطاع غزة، على مرأى ومسمع العالم أجمع، لا بل وبدعم من دوله التي تدعي أنها "عظمى"، وجهت قبل أيام نيران طيرانها الحاقد، ومدفعياتها ودباباتها، غربية الصنع، صوب لبنان، الذي لم ينته أنينه منذ عقود، بالإضافة إلى ما تعرض له السودان والصومال، من حروب وأزمات، ومن قبلهما ما حصل في ليبيا وسورية، إبان ما يسمى بـ"الربيع العربي"، وقبل كل ذلك العراق.
لقد وصل العرب إلى مرحلة من التفرقة، والانقسام، والهوان، ما يوحي بأنه قد ينطبق علينا قول الشاعر المتنبي: "جرح في ظهر الخيل تحت السّرج متداري ... لا الخيل تشكي ولا الخيّال داري".. نعم، لقد وصلنا إلى مرحلة الكثير منا لا يأبه ولا يهتم بأشقاء له يرزحون إما تحت نير الاحتلال، أو تكالب دول من أجل السيطرة على ثرواتهم، أو ويلات انقسامات وأزمات داخلية أسبابها كثر، أكانت داخلية أم خارجية.
وإذا كان قول الشاعر بأن الخيل تئن، والجرح متدار، فإن الجرح العربي ظاهر للعيان، كالقمر في ليلة بدره، وإذا كان الفارس أو الخيال غير دار أو منتبه لذلك الجرح، فإن جل العرب والمسلمين، وللأسف، يعلمون علم اليقين أين مكان الجرح بالضبط، لا بل ويعرفون كيفية مداواته.. لكنهم يغضون الطرف بشكل متعمد عن ذلك، إما لضعف وهوان، وإما لخوف على غنائم باتت تعتبر حقا من حقوقهم، وإما من باب عدم الانتماء لهذا الوطن الكبير.
جميع العرب باتوا يمنون النفس بأن لا ينطبق عليهم قول المتنبي، ويحلمون أو يأملون بأن ينطبق عليهم ما جادت به قريحة الشاعر والأديب السعودي مهذل بن مهدي الصقور عندما قال بعد إبداع في وصف الحرق والقتل: "عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آت".
فدول المنطقة كلها، وليس الأردن فقط، يمر بمرحلة حساسة، لا بل وخطيرة، في ظل التطورات المتسارعة، إثر تسارع آلة الحرب الوحشية والهمجية في فلسطين وغزة ولبنان.
جميع أبناء المنطقة في دائرة الاستهداف الصهيوأميركي، مطالبون بالتكاتف والتعاضد للحفاظ على أمن واستقرار بلداننا.. ولنضع نصب أعيننا قول الشاعر العراقي: "والجِم همومك واسرج ظهرها فرسا... وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم".

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