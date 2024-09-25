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التقنية: من غزو الخصوصية إلى الاغتيال..!

9/25/2024 11:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قبل بضع سنوات فقط، كان الخبراء والمراقبون يقولون:“الجاسوس في جيبك”، مشيرين إلى الهاتف المحمول الذي أصبح المرافق 24/24 لقسم كبير من البشر في العالم. والآن، تحول العنوان إلى“القاتل المحتمل في جيبك”. وليس هذا التطور جديدا بالضبط؛ فقد اغتال العدو الصهيوني القائد الفلسطيني في كتائب عز الدين القسام، يحيى عياش، بتفجير هاتف محمول مفخخ قبل 28 عاما، في العام 1996. لكن الفارق الذي أشرت عليه تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان هو الاستهداف الجماعي لآلاف الأشخاص في لحظة واحدة، باستخدام الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمونها. هل يمكن تصور استهداف عشرات –وربما مئات الآلاف- عن طريق برمجيات خبيثة تعبث بهواتفهم وحواسيبهم وتفجرها في لحظة واحدة؟ ولمَ لا؟! قبل بضعة عقود فقط، كان التحدث إلى شخص في آخر العالم ورؤيته وكأنه في نفس الغرفة بضغطة زر تصورا من عالم الخيال العلمي البعيد. والآن أصبح عاديا جدا.
يقول رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في إحدى المناسبات:“... التقاطع بين البيانات الكبيرة، والترابط الاتصالي، والذكاء الاصطناعي، وما يفعله ذلك في علم الروبوتات، وعلم الجينات وجميع المجالات الأخرى، إنه يغير عالمنا في إيقاع بالغ السرعة. والمستقبل ينتمي إلى أولئك الذين يستطيعون اغتنام هذا التغيير. نحن مباشرة في صلب هذا التغيير، في المركز من هذا التغيير. يمكننا اغتنامه، ونحن نفعل. إنه يغيرنا، إنها يعطينا قوى وقوى لم تكن لدينا أبدا من قبل.
“إنه نوع جديد من الحرب، مختلف جدا عما رأيناه من قبل. أنا أتحدث عن القدرة. وهو ليس خياليا، وليس تصورا مستقبليا، وليس مبالغا فيه. بنقرة زر واحدة، يمكنك أن تركّع أمما، بسرعة كبيرة، إذا ما رغبت ذلك”.
هذا الانتباه المبكر الذي يمتاز به العدو المعنيّ جدا بالتقنية كان المقدمة لما حدث في لبنان، وربما المخفيّ أعظم. في البداية، تخصص الكيان الصهيوني في برمجيات التجسس الإلكتروني على الأفراد، وأصبح مزودا رئيسيا بها للأنظمة الاستبدادية، بعضها في المنطقة. واقتصرت علاقة هذه الأنظمة بالتقنية على غزو خصوصية مواطنيها المعارضين، وتعقب تحركاتهم والسطو على بياناتهم. وفي المقابل، احتفظ الكيان لنفسه بالتقنية العالية التي يمكن أن تستهدف هياكل هذه الأنظمة نفسها، ومواطنيها وأوطانها بـ”التركيع” بضغطة زر، متى أراد ذلك.
وقد كان، في لبنان، ضد حركة من غير الدول، لكنها في النهاية جزء من كيان لبنان وقوامها مواطنوه. وفي لحظة تحول ما بدأ ذات يوم وسيلة لخرق الخصوصية ومراقبة الأفراد إلى ساحة مرعبة تُستخدم فيها صنائع التقنية كأدوات للقتل. وتجسد بكلفة الدم دور التقنية الخطير في الحرب واليوميات، ليعطينا سببا إضافيا للتشكيك في الأنظمة التي نثق بها ونودعها أسرارنا أكثر من أصدقائنا وعائلاتنا.‏ وتوضح الطبيعة المفزع لهذا التحول الانكشاف العميق الذي يسِم العيش في عصر يمكن فيه التحكم في الحياة نفسها عن بُعد، بالرموز والإشارات.‏
الآن، تصبح التقنيات اليومية مخاطر أمنية محتملة.‏ والأدوات التي نراها رموزا للرفاه والراحة تصبح مصدرا للقلق. من جهاز تنظيم ضربات القلب، إلى الهواتف والحواسيب والأجهزة المنزلية، إلى السيارات المفخخة بالإلكترونيات التي يمكن اختطافها أو تدميرها عن بعد، أصبحنا محاطين بقتلة موالين محتملين، سواء كنا المستهدفين، أو قريبين بالصدفة من مستهدفين. كيف نحمي أنفسنا في عالم انمحت فيه الخطوط الفاصلة بين التهديدات الافتراضية والمادية؟‏
تقترح التطورات أن الأفراد والمجتمعات في حاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تفاعلهم مع التكنولوجيا. البعض يدافعون بمجرد وضع لاصق على عدسة الكاميرا، الجاسوس المحتمل في حواسيبهم. وآخرون يستنجدون ببرمجيات الحماية المشتراة من نفس الجهات التي تتحكم في النهاية بقدرنا التقني. وبالنسبة للبعض، قد تبدو فكرة التخلي عن التكنولوجيا جملة وتفصيلا حلا ممكنا للهروب من التهديد السيبراني. ولكن، حتى أكثر الأدوات والأساليب بدائية ليست محصنة من الاستهداف، كما قالت“بيجرات” لبنان. ويقترح الخبراء، للتخفيف من المخاطر، ما يسمونه تدابير شاملة للأمن السيبراني على كل مستوى -من الأجهزة الشخصية إلى البنى التحتية الوطنية. ويقترحون التشفير، وبروتوكولات الاتصال الآمنة، والتحديثات المنتظمة للبرامج لحماية البيانات والأنظمة من الاختطاف الضار. لكن هذه التدابير ليست في متناول الأفراد، ناهيك عن أنها وحدها قد لا تكفي في عالم تلفه التكنولوجيا من كل جانب. ونحن في النهاية مستهلكون سلبيون للتقنية، لا نتقن الدفاع في ميدانها ولا الهجوم، مثل كل شيء آخر.
‏من حقائق الحياة أننا كلما تقدمنا أكثر، أصبحنا أكثر ضعفا وهشاشة. لم تكن العصا والسيف بمثل فتك الصواريخ الثقيلة والقنابل النووية. ومع تزايد اعتمادنا على الأنظمة الرقمية، يزداد انكشافنا أمام أولئك الذين يسعون إلى استغلالها لإيذائنا. وقد يكمن بعض الحل في إيجاد توازن ما تطوير حكوماتنا، المسؤولة عن أمننا، إذا امتلكت الإرادة، إستراتيجيات سيبرانية دفاعية متقدمة، مع إدراك المخاطر.
‏ليس خوفنا من إمكانية استخدام الأجهزة لاستهداف حرياتنا، والآن حياتنا نفسها، مبالغا فيه. إنه مكمن قلق مشروع. وهو أيضا دعوة إلى العمل. يجب أن ندرك مخاطر العصر الرقمي، بينما نحاول بناء قدرة على الصمود أمام الذين يسلحون التكنولوجيا ضدنا. لم تعد المعركة بين غزو الخصوصية واستهداف الحياة تتعلق بالحرب فقط. إنها تتعلق بإعادة تعريف كيفية تعايشنا مع الأنظمة التقنية التي أصبحت الآن طاغية وتُعرَّف وجودنا نفسه، لا أقل.

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