التقنية: من غزو الخصوصية إلى الاغتيال..!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قبل بضع سنوات فقط، كان الخبراء والمراقبون يقولون:“الجاسوس في جيبك”، مشيرين إلى الهاتف المحمول الذي أصبح المرافق 24/24 لقسم كبير من البشر في العالم. والآن، تحول العنوان إلى“القاتل المحتمل في جيبك”. وليس هذا التطور جديدا بالضبط؛ فقد اغتال العدو الصهيوني القائد الفلسطيني في كتائب عز الدين القسام، يحيى عياش، بتفجير هاتف محمول مفخخ قبل 28 عاما، في العام 1996. لكن الفارق الذي أشرت عليه تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان هو الاستهداف الجماعي لآلاف الأشخاص في لحظة واحدة، باستخدام الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمونها. هل يمكن تصور استهداف عشرات –وربما مئات الآلاف- عن طريق برمجيات خبيثة تعبث بهواتفهم وحواسيبهم وتفجرها في لحظة واحدة؟ ولمَ لا؟! قبل بضعة عقود فقط، كان التحدث إلى شخص في آخر العالم ورؤيته وكأنه في نفس الغرفة بضغطة زر تصورا من عالم الخيال العلمي البعيد. والآن أصبح عاديا جدا.
يقول رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في إحدى المناسبات:“... التقاطع بين البيانات الكبيرة، والترابط الاتصالي، والذكاء الاصطناعي، وما يفعله ذلك في علم الروبوتات، وعلم الجينات وجميع المجالات الأخرى، إنه يغير عالمنا في إيقاع بالغ السرعة. والمستقبل ينتمي إلى أولئك الذين يستطيعون اغتنام هذا التغيير. نحن مباشرة في صلب هذا التغيير، في المركز من هذا التغيير. يمكننا اغتنامه، ونحن نفعل. إنه يغيرنا، إنها يعطينا قوى وقوى لم تكن لدينا أبدا من قبل.
“إنه نوع جديد من الحرب، مختلف جدا عما رأيناه من قبل. أنا أتحدث عن القدرة. وهو ليس خياليا، وليس تصورا مستقبليا، وليس مبالغا فيه. بنقرة زر واحدة، يمكنك أن تركّع أمما، بسرعة كبيرة، إذا ما رغبت ذلك”.
هذا الانتباه المبكر الذي يمتاز به العدو المعنيّ جدا بالتقنية كان المقدمة لما حدث في لبنان، وربما المخفيّ أعظم. في البداية، تخصص الكيان الصهيوني في برمجيات التجسس الإلكتروني على الأفراد، وأصبح مزودا رئيسيا بها للأنظمة الاستبدادية، بعضها في المنطقة. واقتصرت علاقة هذه الأنظمة بالتقنية على غزو خصوصية مواطنيها المعارضين، وتعقب تحركاتهم والسطو على بياناتهم. وفي المقابل، احتفظ الكيان لنفسه بالتقنية العالية التي يمكن أن تستهدف هياكل هذه الأنظمة نفسها، ومواطنيها وأوطانها بـ”التركيع” بضغطة زر، متى أراد ذلك.
وقد كان، في لبنان، ضد حركة من غير الدول، لكنها في النهاية جزء من كيان لبنان وقوامها مواطنوه. وفي لحظة تحول ما بدأ ذات يوم وسيلة لخرق الخصوصية ومراقبة الأفراد إلى ساحة مرعبة تُستخدم فيها صنائع التقنية كأدوات للقتل. وتجسد بكلفة الدم دور التقنية الخطير في الحرب واليوميات، ليعطينا سببا إضافيا للتشكيك في الأنظمة التي نثق بها ونودعها أسرارنا أكثر من أصدقائنا وعائلاتنا. وتوضح الطبيعة المفزع لهذا التحول الانكشاف العميق الذي يسِم العيش في عصر يمكن فيه التحكم في الحياة نفسها عن بُعد، بالرموز والإشارات.
الآن، تصبح التقنيات اليومية مخاطر أمنية محتملة. والأدوات التي نراها رموزا للرفاه والراحة تصبح مصدرا للقلق. من جهاز تنظيم ضربات القلب، إلى الهواتف والحواسيب والأجهزة المنزلية، إلى السيارات المفخخة بالإلكترونيات التي يمكن اختطافها أو تدميرها عن بعد، أصبحنا محاطين بقتلة موالين محتملين، سواء كنا المستهدفين، أو قريبين بالصدفة من مستهدفين. كيف نحمي أنفسنا في عالم انمحت فيه الخطوط الفاصلة بين التهديدات الافتراضية والمادية؟
تقترح التطورات أن الأفراد والمجتمعات في حاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تفاعلهم مع التكنولوجيا. البعض يدافعون بمجرد وضع لاصق على عدسة الكاميرا، الجاسوس المحتمل في حواسيبهم. وآخرون يستنجدون ببرمجيات الحماية المشتراة من نفس الجهات التي تتحكم في النهاية بقدرنا التقني. وبالنسبة للبعض، قد تبدو فكرة التخلي عن التكنولوجيا جملة وتفصيلا حلا ممكنا للهروب من التهديد السيبراني. ولكن، حتى أكثر الأدوات والأساليب بدائية ليست محصنة من الاستهداف، كما قالت“بيجرات” لبنان. ويقترح الخبراء، للتخفيف من المخاطر، ما يسمونه تدابير شاملة للأمن السيبراني على كل مستوى -من الأجهزة الشخصية إلى البنى التحتية الوطنية. ويقترحون التشفير، وبروتوكولات الاتصال الآمنة، والتحديثات المنتظمة للبرامج لحماية البيانات والأنظمة من الاختطاف الضار. لكن هذه التدابير ليست في متناول الأفراد، ناهيك عن أنها وحدها قد لا تكفي في عالم تلفه التكنولوجيا من كل جانب. ونحن في النهاية مستهلكون سلبيون للتقنية، لا نتقن الدفاع في ميدانها ولا الهجوم، مثل كل شيء آخر.
من حقائق الحياة أننا كلما تقدمنا أكثر، أصبحنا أكثر ضعفا وهشاشة. لم تكن العصا والسيف بمثل فتك الصواريخ الثقيلة والقنابل النووية. ومع تزايد اعتمادنا على الأنظمة الرقمية، يزداد انكشافنا أمام أولئك الذين يسعون إلى استغلالها لإيذائنا. وقد يكمن بعض الحل في إيجاد توازن ما تطوير حكوماتنا، المسؤولة عن أمننا، إذا امتلكت الإرادة، إستراتيجيات سيبرانية دفاعية متقدمة، مع إدراك المخاطر.
ليس خوفنا من إمكانية استخدام الأجهزة لاستهداف حرياتنا، والآن حياتنا نفسها، مبالغا فيه. إنه مكمن قلق مشروع. وهو أيضا دعوة إلى العمل. يجب أن ندرك مخاطر العصر الرقمي، بينما نحاول بناء قدرة على الصمود أمام الذين يسلحون التكنولوجيا ضدنا. لم تعد المعركة بين غزو الخصوصية واستهداف الحياة تتعلق بالحرب فقط. إنها تتعلق بإعادة تعريف كيفية تعايشنا مع الأنظمة التقنية التي أصبحت الآن طاغية وتُعرَّف وجودنا نفسه، لا أقل.
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