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الزمالك يخشى عقدة الرياض

9/25/2024 11:44:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف الرياض، غدا، مواجهة القمة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي، والتي ستقام على ملعب المملكة آرينا.
وتبدو المواجهة بمثابة مفترق طرق للزمالك تحديداً في بداية الموسم الجديد، بعدما وصل الأبيض إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز باهت على حساب الشرطة الكيني 3/ 1 بمجموع المواجهتين.
ومع إقامة اللقاء في العاصمة السعودية، وحال خسارة الأبيض، قد تصبح مباريات القمة في المملكة كابوسا لفرسان ميت عقبة.
ويخشى الزمالك تكرار نفس السيناريو حال الخسارة أمام الأهلي في لقاء القمة، خاصة أن الفريق الأبيض لم يقدم أفضل مواسمه، واكتفى بالفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وستحيط الشكوك بمستقبل مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، حال خسارة ثاني لقب أمام الأهلي، بعدما خسر بنهائي كأس مصر في السعودية أيضاً على يد الفريق الأحمر 2/ صفر، بعد أداء قوي للزمالك.
وقد تقحم الخسارة الزمالك في دوامة من المشاكل، خاصة أن الإدارة واجهت انتقادات بسبب عدم إبرام صفقات جماهيرية، وإهدار فرصة عودة المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى فتحي.
ويبقى الاحتمال الآخر للديربي بالنسبة للزمالك، وهو تحقيق الانتصار، ما قد يمنح الفريق ومدربه ثقة كبيرة من الجماهير.
وسيكون لقاء السوبر الإفريقي بمثابة فرصة مهمة للزمالك، من أجل هز ثقة المنافس التقليدي الأهلي، وإيقاف انتصاراته.

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