Thursday, 26 September 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 لاعبين يغيبون عن القلعة الحمراء

9/25/2024 11:44:04 PM
(MENAFN- Al Watan) استبعد مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، 8 لاعبين من قائمة القلعة الحمراء، التي ستخوض موقعة الزمالك المقرر لها غدًا على لقب السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة آرينا بالرياض.
وضمت قائمة المستبعدين، مصطفى مخلوف، وكريم نيدفيد، وخالد عبدالفتاح، ومصطفى أبوالخير؛ لأسباب فنية، وعلي معلول، وكريم فؤاد، وسمير محمد، ومحمد عبدالله للإصابة.
يذكر أن القائمة التي وصلت الرياض ضمت 23 لاعبًا هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء في حراسة المرمى، ومعهم محمد هاني، وعمر كمال عبدالواحد، وياسر إبراهيم، ويوسف أيمن، وأشرف داري، ورامي ربيعة، ويحيى عطية الله، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، ورضا سليم، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وعمر الساعي.

MENAFN25092024000089011017ID1108716731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث