8 لاعبين يغيبون عن القلعة الحمراء

(MENAFN
- Al Watan)
استبعد مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، 8 لاعبين من قائمة القلعة الحمراء، التي ستخوض موقعة الزمالك المقرر لها غدًا على لقب السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة آرينا بالرياض.
وضمت قائمة المستبعدين، مصطفى مخلوف، وكريم نيدفيد، وخالد عبدالفتاح، ومصطفى أبوالخير؛ لأسباب فنية، وعلي معلول، وكريم فؤاد، وسمير محمد، ومحمد عبدالله للإصابة.
يذكر أن القائمة التي وصلت الرياض ضمت 23 لاعبًا هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء في حراسة المرمى، ومعهم محمد هاني، وعمر كمال عبدالواحد، وياسر إبراهيم، ويوسف أيمن، وأشرف داري، ورامي ربيعة، ويحيى عطية الله، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، ورضا سليم، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وعمر الساعي.
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