الجلاد يشارك الراحل بقمة تاريخية

(MENAFN
- Al Watan)
واصل لاعب
الشباب، المغربي عبدالرزاق حمد الله، تسجيل الأرقام القياسية الجديدة، خلال مسيرته في الملاعب السعودية، بعدما أسهم في بلوغ الليث ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتسجيله هدفين، في مرمى الخلود، بدور الـ32 من البطولة، خلال المواجهة التي كسبها الليث 1/3، إذ رفع الجلاد المغربي رصيده إلى 28 هدفا في منافسات كأس الملك، سجلها بقمصان النصر والاتحاد وأخيرا الشباب، ليتساوى مع الهداف التاريخي للمسابقة، لاعب الأهلي الراحل أمين دابو.
يذكر أن حمد الله تمكن من تسجيل 14 هدفا في موسم 2019 مع النصر في بطولة كأس الملك، كأكثر عدد من الأهداف المسجلة للاعب خلال موسم واحد من المسابقة.
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