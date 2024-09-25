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الجلاد يشارك الراحل بقمة تاريخية

9/25/2024 11:44:04 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل لاعب الشباب، المغربي عبدالرزاق حمد الله، تسجيل الأرقام القياسية الجديدة، خلال مسيرته في الملاعب السعودية، بعدما أسهم في بلوغ الليث ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتسجيله هدفين، في مرمى الخلود، بدور الـ32 من البطولة، خلال المواجهة التي كسبها الليث 1/3، إذ رفع الجلاد المغربي رصيده إلى 28 هدفا في منافسات كأس الملك، سجلها بقمصان النصر والاتحاد وأخيرا الشباب، ليتساوى مع الهداف التاريخي للمسابقة، لاعب الأهلي الراحل أمين دابو.
يذكر أن حمد الله تمكن من تسجيل 14 هدفا في موسم 2019 مع النصر في بطولة كأس الملك، كأكثر عدد من الأهداف المسجلة للاعب خلال موسم واحد من المسابقة.

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