نيمار يزيد ثقة الهلاليين بعودته

(MENAFN
- Al Watan)
يواصل لاعب
الهلال البرازيلي نيمار استعداداته القوية في التدريبات الجماعية، من أجل العودة من جديد إلى الملاعب، بعد غياب طويل عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب
بلاده في أكتوبر الماضي.
وشارك نيمار في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية، ولوحظ خلال ذلك زيادة السرعة في أداء التمرين، مما يؤكد أن الثقة بعودة النجم البرازيلي باتت قريبة للغاية.
يذكر أن مدرب الزعيم البرتغالي جورجي جيسوس قرر في وقت سابق استبعاد نيمار من قائمة الدوري
السعودي للمحترفين، والاستقرار على قيده في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة.
من جهة أخرى منح مدرب الزعيم البرتغالي جورجي جيسوس لاعبيه راحة أمس بعد مواجهة البكيرية في كأس الملك، على أن يبدأ اليوم تحضيراته لمواجهة الخلود المقررة السبت المقبل.
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