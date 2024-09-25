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نيمار يزيد ثقة الهلاليين بعودته

9/25/2024 11:44:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل لاعب الهلال البرازيلي نيمار استعداداته القوية في التدريبات الجماعية، من أجل العودة من جديد إلى الملاعب، بعد غياب طويل عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في أكتوبر الماضي.
وشارك نيمار في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية، ولوحظ خلال ذلك زيادة السرعة في أداء التمرين، مما يؤكد أن الثقة بعودة النجم البرازيلي باتت قريبة للغاية.
يذكر أن مدرب الزعيم البرتغالي جورجي جيسوس قرر في وقت سابق استبعاد نيمار من قائمة الدوري السعودي للمحترفين، والاستقرار على قيده في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة.
من جهة أخرى منح مدرب الزعيم البرتغالي جورجي جيسوس لاعبيه راحة أمس بعد مواجهة البكيرية في كأس الملك، على أن يبدأ اليوم تحضيراته لمواجهة الخلود المقررة السبت المقبل.

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