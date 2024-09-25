السلطان يشكر القيادة الرشيدة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
رفع فهد بن سلطان بن علي السلطان، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.
وأعرب السلطان عن امتنانه واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدا أنها ستكون دافعا وحافزا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الملك والوطن، مقدما شكره وتقديره لوزير الإعلام على ما يحظى به منسوبو الوزارة والهيئات الإعلامية المرتبطة بها من اهتمام ودعم وتشجيع.
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