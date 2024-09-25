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السلطان يشكر القيادة الرشيدة - جريدة الوطن السعودية

9/25/2024 11:43:38 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع فهد بن سلطان بن علي السلطان، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.
وأعرب السلطان عن امتنانه واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدا أنها ستكون دافعا وحافزا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الملك والوطن، مقدما شكره وتقديره لوزير الإعلام على ما يحظى به منسوبو الوزارة والهيئات الإعلامية المرتبطة بها من اهتمام ودعم وتشجيع.

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