أمير الجوف يعزي أسرة البراهيم - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
قدّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تعازيه إلى مدير جامعة
حائل الأسبق الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في وفاة والدته رحمها الله. وكان في استقباله لدى وصوله منزل العزاء، اليوم، بمدينة سكاكا، الدكتور خليل وذوو الفقيدة، ودعا سموّه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.
من جهته أعرب الدكتور البراهيم باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لأمير المنطقة على مشاعره الإنسانية، داعيًا الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.
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