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أمير الجوف يعزي أسرة البراهيم - جريدة الوطن السعودية

9/25/2024 11:43:38 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تعازيه إلى مدير جامعة حائل الأسبق الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في وفاة والدته رحمها الله. وكان في استقباله لدى وصوله منزل العزاء، اليوم، بمدينة سكاكا، الدكتور خليل وذوو الفقيدة، ودعا سموّه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.
من جهته أعرب الدكتور البراهيم باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لأمير المنطقة على مشاعره الإنسانية، داعيًا الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.

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