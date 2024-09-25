حسين آل مريد عريسا - جريدة الوطن السعودية

حسين آل مريد عريسا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/25/2024 11:43:38 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفل حسين بن عبيد آل مريد بزواجه، على كريمة حسين بن علي آل طمسان، بمحافظة طريب، وسط أجواء يغمرها الفرح والسرور، بحضور جمع من الأقارب والأصدقاء والزملاء، الذين أقبلوا مباركين ومشاركين الفرح ومهنئين.
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