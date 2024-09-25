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مواليد كورونا غير معرضين لخطر التوحد

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ بداية جائحة كوفيد - 19 في عام 2020، وردت عدة تقارير عن تأثير حالة الطوارئ الصحية على نمو الطفل. ومع ذلك، دحضت دراسة جديدة المخاوف من أن الأطفال في عصر الجائحة قد يواجهون احتمالات أعلى للإصابة بالتوحد. ويتحدى البحث الذي أجراه فريق في مركز إيرفينج الطبي بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، المخاوف من أن يؤدي ضغط الوباء أو التعرض لفيروس سارس-كوف-2 أثناء الحمل إلى زيادة معدلات التوحد لدى الأطفال.
علامات مبكرة
فحصت الدراسة المنشورة في JAMA Network Open ما يقرب من 2000 طفل صغير ولدوا قبل وأثناء الوباء، بحثًا عن علامات مبكرة للتوحد باستخدام أداة فحص شائعة تسمى قائمة المراجعة المعدلة للتوحد لدى الأطفال الصغار، المنقحة (M-CHAT-R). وعلى عكس التوقعات، لم يجد الباحثون أي فرق كبير في فحوصات التوحد الإيجابية بين الأطفال الذين ولدوا قبل الوباء وأولئك الذين ولدوا أثناءه. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الأطفال الذين أصيبت أمهاتهم بكوفيد19 أثناء الحمل أظهروا في الواقع معدلات أقل من فحوصات التوحد الإيجابية مقارنة بأولئك الذين لم تصاب أمهاتهم بالعدوى. يقول داني دوميتريو، الأستاذ المشارك في طب الأطفال والطب النفسي والمؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان جامعي: ((من المعروف أن خطر الإصابة بالتوحد يزداد مع أي نوع من أنواع الإساءة للأم أثناء الحمل، بما في ذلك العدوى والتوتر)). ((لقد أثار حجم جائحة كوفيد قلق أطباء الأطفال والباحثين وعلماء النمو من أننا سنرى ارتفاعًا في معدلات التوحد. ولكن من المطمئن أننا لم نجد أي مؤشر على مثل هذه الزيادة في دراستنا)).
المعدلات الإجمالية
ركزت الدراسة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 شهرًا، وهي الفترة الحاسمة التي غالبًا ما تظهر فيها العلامات المبكرة للتوحد. قام فريق البحث بتحليل البيانات من مجموعتين: تتكون الأولى من 1664 طفلًا تم الحصول على درجات M-CHAT-R الخاصة بهم من السجلات الصحية الإلكترونية والأخرى من 385 طفلًا أكمل آباؤهم الفحص كجزء من دراسة بحثية جارية. في حين كانت المعدلات الإجمالية لفحوصات التوحد الإيجابية أعلى في هذه الدراسة مقارنة بتقديرات السكان بشكل عام، فإن الباحثين يعزون ذلك إلى الخصائص الفريدة لعينتهم. كان سكان الدراسة يعيشون في الغالب في المناطق الحضرية، مع نسبة عالية من المشاركين من أصل إسباني والأسر من خلفيات منخفضة الدخل - وكلها عوامل مرتبطة بارتفاع معدلات تشخيص التوحد أو الفحوصات الإيجابية. ويضيف دوميتريو: ((كانت هناك تكهنات واسعة النطاق حول كيفية تطور جيل كوفيد، وهذه الدراسة تمنحنا أول بصيص من الإجابة فيما يتعلق بخطر الإصابة بالتوحد)).

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