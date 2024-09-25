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الأنشطة الترفيهية تمنع التدهور المعرفي

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة إلى أن المشاركة في أنشطة ترفيهية تحفز الإدراك قد تكون مفتاحًا للحفاظ على الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن المصابين بضعف إدراكي خفيف، حيث أجرى باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة تكساس (إيه آند إم) دراسة بحثت العلاقة بين مستويات مختلفة من المشاركة في CSLA والوظيفة الإدراكية بين كبار السن المصابين بالضعف الإدراكي البسيط على مدى ثماني سنوات. وأشارت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن المستويات الأعلى من المشاركة في أنشطة، مثل القراءة ولعب ألعاب الكلمات والعمل على الهوايات، يمكن أن تفيد بشكل كبير الذاكرة والذاكرة العاملة والانتباه وسرعة المعالجة. يُعد ضعف الإدراك الخفيف حالة تؤثر على العديد من كبار السن، مما يتسبب في حدوث تغييرات ملحوظة في القدرات الإدراكية، ولكنها ليست شديدة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية. وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقدمة محتملة لحالات أكثر خطورة مثل مرض ألزهايمر.
نتائج الدراسة
حلل الباحثون البيانات من دراسة الصحة والتقاعد، وهي دراسة طويلة الأمد للشيخوخة في أمريكا، وركزوا على 5932 مشاركا تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكبر، وكانوا مصابين بالضعف الإدراكي ببداية الدراسة في 2012. وقد تمت متابعة هؤلاء الأفراد حتى 2020، مع تقييم وظائفهم الإدراكية كل عامين. كما تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءً على مستوى مشاركتهم في أنشطة التعلم التعاوني: منخفض ومتوسط ​​وعال، وشملت الأنشطة التي تم أخذها في الاعتبار قراءة الكتب أو الصحف، ولعب ألعاب الكلمات، مثل ألغاز الكلمات المتقاطعة، ولعب الورق أو الشطرنج، والكتابة، والعمل على الهوايات أو المشاريع.
وكانت النتائج، التي نُشرت في مجلة ((تعزيز الإدراك))، مذهلة، حيث أظهر المشاركون في المجموعة ذات المشاركة العالية في برنامج CSLA باستمرار مستويات أعلى من الوظائف الإدراكية مقارنة بالمجموعتين المتوسطة والمنخفضة، والأمر الأكثر تشجيعًا هو أن المجموعة ذات المشاركة العالية تمكنت من الحفاظ على مستوى ثابت نسبيا من الوظائف الإدراكية على مدى السنوات الثماني، بينما شهدت المجموعات الأخرى انخفاضات أكثر أهمية.
ويقول الدكتور جونهيونج ((بول)) كيم، الأستاذ المشارك في سلوك الصحة في جامعة تكساس (إيه آند إم)، في بيان: ((لقد وجدنا أيضًا فروقًا كبيرة في جميع الوظائف الإدراكية الثلاث بين السنوات ذات المنحدر المتناقص، ولكن الاختلافات بين 2014 والسنوات الأخرى في مجموعة البيانات التي تم فحصها لم تكن كبيرة)).

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