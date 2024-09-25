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أظرف النيكوتين رهاب اجتماعي واضطرابات للنوم

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر في الآونة الأخيرة الترويج لاستخدام أظرف النيكوتين ((أكياس تحتوي على ظروف النيكوتين عالي النقاوة)) ، ويفضله البعض باعتباره بديلا عن التدخين في اعتقاد منهم أنه خالٍ من النيكوتين، وهو عكس ذلك، وأنه يساعدهم في الإقلاع عن التدخين التقليدي، فيما يصاب المدمنون على تلك المادة بالقلق والخوف والرهاب الاجتماعي واضطرابات النوم.
امتصاص النيكوتين
أوضح استشاري الطب النفسي، علي الزائري، أنه في حالة اقتناء أظرف النيكوتين للاستغناء عن التدخين التقليدي فهذا غير صحيح، والفرق أن التدخين التقليدي يتم امتصاصه عن طريق الرئة، والأظرف يتم امتصاصها عن طريق وضع ظرف واحد منها تحت الشفة العليا ليتم امتصاص النيكوتين من خلال اللثة، متوسط فترة الاستخدام تتراوح من 5 إلى 30 دقيقة لكل ظرف.
تغيرات كيمائية
أكد أن أظرف النيكوتين تصل للجسم وتحدث تغيرات كيمائية من أشهرها الخوف والقلق وزيادة نبضات القلب والتوتر والعصبية وتقلبات المزاج ونوبات الهلع وصعوبات النوم والكوابيس والقالون العصبي وجرثومة المعدة والغثيان، ويصبح مزاج الشخص غير طبيعي، حيث يشعر المستخدم بعد أخذه بالاستكنان الكيمائي الذي يعتبر غير حقيقي ومؤقت، موضحا أن كثيرا من الأشخاص حدثت لهم نوبات هلع وسببت لهم الأظرف البديلة مشاكل في حياتهم اليومية، وبالتالي أصبح هؤلاء أكثر مراجعة للعيادات لمعرفة أسباب سرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم وبرودة الأطراف والشعور بالدوخة، مشيرا إلى أن الأظرف تحتوي على مادة منشطة، ويحدث منها تسمم كغيرها من المواد الأخرى، ولا بد على الشخص الذي يأخذ هذه المادة أن يستخدم أقل درجة، مشددا على أهمية التقليل من هذه المادة والإقلاع عنها.
تأثيره
أوضح الزائري، أن الأظرف أول ما يتم وضعها في الفم تدخل إلى الدورة الدموية، ومن ثم إلى المخ ، وإذا وصلت المخ تفرز مادة الاسترخاء والهدوء ومادة السعادة وإفراز الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى شعور بالاسترخاء والهدوء، ومع ذلك يجب أن يكون الاستخدام معتدلا، لأن النيكوتين قد يسبب الإدمان وزيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض الآثار الجانبية الأخرى التي تشمل الصداع والدوخة وزيادة التهيج.
أضرار التدخين
أشار استشاري الباطنية الدكتور جمال علي، إلى أن التدخين سواء كان التدخين التقليدي أو أخذ أظرف النيكوتين لها أعراض خطيرة على الجسم ، حيث يشعر المدخن بالمتعة وقت دخول النيكوتين إلى الجهاز العصبي، ووقت ذهاب المفعول يبدأ الشخص بالشعور بأعراض التوتر، والقلق، والغضب، ومشاكل في التركيز، وآلام في الرأس، وزيادة الشهية، والدوار، والتهيج المفرط، والاكتئاب، واضطرابات في النوم، كذلك تضرر الجهاز التنفسي عن طريق التهاب الشعب الهوائية، والبعض يصاب بسرطان الرئة وغيرها من الأمراض الخطيرة.
تغيرات كيمائية في الجسم:
الخوف والقلق
زيادة نبضات القلب
التوتر والعصبية
تقلبات المزاج
نوبات الهلع
صعوبات النوم والكوابيس
القولون العصبي
جرثومة المعدة والغثيان
مزاج الشخص غير طبيعي.

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