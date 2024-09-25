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ربط الاستراحات الخاصة بنظام تقني مع 3 جهات

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه وزارة البلديات والإسكان إلى ربط الاستراحات تقنيًا مع منصة بلدي وشبكة المعلومات الوطنية السياحية ((شموس)) ومركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات، سعيًا إلى تنظيم هذا القطاع وأتمت إجراءاته على نحو منظم، وذلك في إطار مشروع لائحة أعدتها الوزارة.
وإلى جانب ذلك تنسق الوزارة مع الهيئة العامة للعقار بغية الخروج بنموذج إيجار موحد للاستراحات الخاصة ((التجارية)) بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة، ويشجع على الاستثمار في الاستراحات التجارية.
ويتمثل الربط الذي تجريه الوزارة مع شبكة المعلومات الوطنية السياحية أحد الروافد المهمة التي تساعد في حفظ الأمن في المملكة، وذلك بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية، وذلك باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات، كما تسعى لنشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص. وتهدف شموس لفتح قناة تبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال.
الجدير بالذكر، أن الضوابط التي كان يجري العمل بها منذ وقت سابق، كانت تتضمن عددا من الاشتراطات من أبرزها، أن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين، مع توفر مواقف كافية للسيارات، مع ضرورة التنسيق مع الدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات، وعدم إقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو مستودعات، إضافة إلى تزويد الجهات الأمنية بنسخة من البيانات اللازمة عن الاستراحة بما في ذلك التنزيل الجوي وبيانات صاحب الطلب.
المستهدفون من نظام شموس:
الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات
مكاتب تأجير السيارات
محلات بيع الذهب والمجوهرات
مكاتب العقار
مقاهي الإنترنت
المجمعات السكنية الخاصة
الحراسات المدنية الأمنية الخاصة
مكاتب ترحيل الأفراد
مكاتب النقل العام
مكاتب نقل المركبات
مواقف السيارات العامة
بيع الأثاث المستعمل
محلات تشاليح السيارات
قطاع النوادي الصحية والترفيهية

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