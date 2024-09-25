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توطين 88.4 % من التخصصات النادرة بسوق العمل عبر الابتعاث

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يتوقع أن تساهم برامج الابتعاث في التخصصات النادرة في المساهمة في توطين الوظائف التي تحتاج إلى مهارات عالية وتخصصات نادرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ويسد احتياجات سوق العمل السعودي بنسبة تصل الى 88.4%.
وأوصت دراسة حديثة حول دور المبتعثين السعوديين في سد احتياجات سوق العمل وفق رؤية 2030 نشرها المرصد الوطني للعمل إلى أن برامج الابتعاث تساهم بشكل كبير في توطين الوظائف التي تحتاج إلى مهارات عالية، وتخصصات نادرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وسد احتياجات سوق العمل السعودي، من خلال التخصص في مجالات تنموية تعزّز الاقتصاد الوطني، مثل التكنولوجيا، وتِقْنِية النانو، والطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات، بما يتلاءم مع متطلبات رؤية السعودية 2030. نقل المعرفة
أشارت الدراسة إلى أن أبرز ما حققته برامج الابتعاث تمثل في نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية لإعداد برامج التخصيص بتخطيط علمي متوازن، تحقيقا لرؤية السعودية 2030، ودمج التقنيات الحديثة المكتسبة في العمل، مما ينتج عنه مهارة وإبداع اليد العاملة، والقدرة على التنافسية في الإنتاج، ونقل الاتجاهات الحديثة في مجال سوق العمل من بلد الابتعاث والتجارب الأخرى الناجحة، إلى سوق العمل السعودي لاستحداث وظائف جديدة تخدم وتطور سوق العمل.
تطوير التدريب
أكدت الدراسة أن الابتعاث ساهم كذلك في البرامج التطويرية لتدريب العاملين بالتواصل الفكري والمعرفي مع الآخرين في المجال بدول الابتعاث، وتطوير المناهج التعليمية وأساليب برامج التعلم بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات الإبداعية التي اكتسبوها، والمشاركة بعمل دراسات حديثة مع القطاعات المختلفة لتحديد احتياجات سوق العمل، ودمج البرامج الأكاديمية والأنظمة التعليمية المبنية على نواتج التعلم في المنظومة التعليمية المحلية، بما يُسهم في توجيه الطلاب نحو المسارات الوظيفية والمهنية المناسبة لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة لنقل وتعزيز ثقافة حب العمل، من خلال تأصيل ثقافة أن العمل ليس لكسب العيش، بل هو جزء من جودة حياة الإنسان.
دور برامج الابتعاث
كشفت نتائج الدراسة أن برامج الابتعاث تساهم في التخصص في مجالات تنموية تعزز بنسبة 85.8 %، وتساهم في نقل أفضل الممارسات العالمية لإعداد برامج التخصيص بتخطيط علمي متوازن تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 بنسبة 85.4 %، وتعمل على دمج التقنيات الحديثة المكتسبة في العمل مما ينتج عنه مهارة وإبداع اليد العاملة والقدرة على التنافسية في الإنتاج بنسبة 85 %، كما تعمل على نقل الاتجاهات الحديثة فى مجال سوق العمل من بلد الابتعاث والتجارب الأخرى الناجحة إلى سوق العمل السعودي؛ لاستحداث وظائف جديدة تخدم وتطور سوق العمل بنسبة 84.6 %، وتساهم في البرامج التطويرية لتدريب العاملين بالتواصل الفكري والمعرفي مع الآخرين في المجال بدول الابتعاث بنسبة 83 %.
الأدوار المستقبلية للمبتعثين لسد احتياجات سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030:
المساهمة في سعودة الوظائف التي تحتاج إلى مهارات عالية وتخصصات نادرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ويسد احتياجات سوق العمل السعودي= 88.4%
التخصص في مجالات تنموية تعزز الاقتصاد الوطني مثل التكنولوجيا، وتقنية النانو، والطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات بما يتلاءم مع متطلبات رؤية السعودية 2030= 85.8%
نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية لإعداد برامج التخصيص بتخطيط علمي متوازن تحقيقاً لرؤية السعودية 2030= 85.4%
دمج التقنيات الحديثة المكتسبة في العمل مما ينتج عنه مهارة وإبداع اليد العاملة والقدرة على التنافسية في الإنتاج= 85%
نقل الاتجاهات الحديثة فى مجال سوق العمل من بلد الابتعاث والتجارب الأخرى الناجحة إلى سوق العمل السعودي لاستحداث وظائف جديدة تخدم وتطور سوق العمل.= 84.6%
المساهمة في البرامج التطويرية لتدريب العاملين بالتواصل الفكري والمعرفي مع الآخرين في المجال بدول الابتعاث.= 83%
تطوير المناهج التعليمية وأساليب برامج التعلم بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الإبداعية التي اكتسبوها.= 83%
المشاركة بعمل دراسات حديثة مع القطاعات المختلفة لتحديد احتياجات سوق العمل = 80.8%
دمج البرامج الأكاديمية والأنظمة التعليمية المبنية على نواتج التعلم في المنظومة التعليمية المحلية بما يساهم في توجيه الطلاب نحو المسارات الوظيفية والمهنية المناسبة لمتطلبات سوق العمل= 79.6%
نقل وتعزيز ثقافة حب العمل من خلال تأصيل ثقافة أن العمل ليس لكسب العيش بل هو جزء من جودة حياة الإنسان= 78.4%

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