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الحياة الفطرية تفوق بامتياز

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) التفوق والتميز جوهر النجاح، ويتطلبان رؤية واضحة وقيادة ملهمة تذلل الصعوبات وتخفف من التحديات، فهي رحلة لها أسرار، وهي عملية مستمرة ترتكز على رؤية واضحة وإستراتيجية شاملة وثقافة تدعم الابتكار والجودة.
في هذا السياق استضافت المملكة العربية السعودية المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمنطقة غرب آسيا في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وعلى شرف وزير البيئة والمياه والزراعة، وبحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بحماية الطبيعة في المنطقة، وهذا تطور جوهري ونقلة نوعية لإضافة أثر إيجابي من حيث تبادل الخبرات، وحماية الحياة الفطرية ومناقشة سبل حماية البيئة والمحافظة عليها فامتزاج الخبرات والتجارب مع توحيد الأهداف والمقاصد يحقق نتائج أكثر كفاءة وفعالية.
المملكة اليوم داعمة لقطاع البيئة، وتولي هذا القطاع أهمية قصوى، حيث إنه أحد الركائز التنموية المهمة، ومما لا شك فيه أن هذا المنتدى له دور مهم في تبادل المعرفة ونقلها بين المنظمات، ويعتبر محركًا رئيسيًا للتطور وتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على الأبحاث. وما يُشّرف أنه تم تطوير إستراتيجية البيئة ويتم تنفيذها ضمن إطار مؤسسي متكامل، وهي متوائمة تمامًا مع برنامج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة 2026-2029، وجهودها تنصب على تنمية ما لدينا من أنظمة بيئية وتنوع إحيائي وتركز على تحقيق هدف 30×30 بحلول عام 2030.
يمثل المنتدى أهمية قصوى حيث تضمن عملية تعاون دولي في المنطقة، وتعاون مع عدد من الجهات العالمية التي تُعنى بتطوير منظومة الحياة الفطرية في المملكة، وذلك من خلال عدة ورش ومحاضرات لتبادل المعرفة، كما تضمن المنتدى عدة موضوعات شملت التخطيط للمحميات 30×30، المحافظة على التنوع الإحيائي، المحافظة على البيئة والموارد لطبيعية، كما لازم المنتدى معرض مصاحب.
من أبرز أهداف المنتدى حث الدول على السعي للمحافظة على التنوع الإحيائي والحياة الفطرية، ومما يبعث على الفخر والاعتزاز أن المملكة اليوم قدمت خارطة طريق وطنية لتحقيق 30 % محميات برية وبحرية، والحمد لله المملكة اليوم تضم 36 منطقة محمية، وحقق المركز إنجازا مبهرا، حيث وصل المركز إلى حماية 18 % من مساحة المحميات البرية و6.5 % من مساحة المحميات البحرية، وما زال الطموح عاليا لتحقيق المستهدف في عام 2030. كما تم بفضل الله إطلاق خطة منظومة المناطق المحمية في المملكة التي تشكل خارطة طريق لإنشاء وإدارة المناطق المحمية وحماية 30 % من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030.
أخيرا، عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إنجازات ضخمة تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وهذه الإنجازات معتمدة على ركائز وعوامل أساسية تشكل الأساس لتحقيق الأهداف، ومبنية على رؤية واضحة، وهو في ذلك يعتمد على مواءمة عمل المنظومة الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المملكة مع المستهدفات العالمية من خلال تطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

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