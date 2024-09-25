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ليكن هدفك الوقوع في الخطأ

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) من وجهة نظر فرد تم تغييبه لسنوات طويلة، إما بسبب الخوف أو بسبب الخرف، - لا يهم- مع الانفتاح والتعرف والانخراط في المجتمع بشكل مباشر، وجدت أني وقعت في دوامة من الندم المتكرر على تصرفاتي وردود أفعالي، أعلم أن الإنسان لا يولد ناضجًا حكيمًا، ولكن هل توالي الوقوع بالأخطاء المختلفة يعني دق ناقوس خطر؟
من محاولة لفهم الواقع، والتجرد من أي مرجعيات، أرى أن الإنسان لا يطبق نصائح ودروس الحكماء؛ إنما يطبق الدروس التي استنتجها هو بعد الوقوع في الخطأ، أو نتيجة تجربة فاشلة. الإنسان يتذكر ما يؤلمه أو قد آلمه، وعليه لن يكرر الخطأ نفسه.
هل هذا يعني أن الذي يخطئ؛ ليس نبيهًا، تساءلت بالحوار مع طبيب نفسي وصدمني بقوله: ((أن الجميع يخطئ ويجهل ويفشل؛ الفرق أنك لا تعلمين ذلك عنهم، وإن علمتِ سيكون قليلًا مقارنة بمعرفتك عن نفسك الكاملة، هنا المقارنة غير عادلة، حتى أنا كطبيب أخطئ، ولكن نتعلم من أخطائنا))!.
هذا يعني أن من لا يخطئ؛ لا يتعلم ولا يتطور، وأن مدّعي الحنكة والذكاء ممثلون بارعون. العقل السليم يظل محدودًا في كل مرحلة عمرية مقابل التغييرات التي يواجهها بالخارج، لذلك لا تنبهر أو تقدس أو تجل شخصًا ما، هم فقط بارعون في إتقان الدور.
لذلك يجب أن نقلب معادلة الأهداف، يجب أن تسعد عند الوقوع في الخطأ؛ لأن في هذه التجربة ستعرف ما تكره، وستكون بخيارات أقل فيما تحب، وستصل إليه مع المحاولات الفاشلة بالطبع، حتى تنجح إحداها، وهنا ستكتشف ماذا تحب فعلا.
أخيرًا.. اجعل هدفك في هذه الحياة أن تقع في جميع الأخطاء الممكنة، حتى تنجح، وتعرف ما تحب، وتتقن الحفاظ عليه.

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