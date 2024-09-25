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كيف تصنع الإرادة السعودية قرارها؟

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) في يوم الوطن، نستذكر البدايات، حين كانت الأحلام تتطلع إلى وطن موحد، يسوده الأمن والسلام والطمأنينة، فتحقق بفضل الله ثم بيد الملك عبدالعزيز حلم الوطن الواحد، وحلم الالتئام بعد التشرذم، وحلم الأمان بعد التعارك، وحلم الطمأنينة بعد الفزع والتربص.
ثم حلمنا باستثمار خيرات أرضنا، فكان التنقيب والبحث، وتدفق النفط، ودخلنا عصرًا أحال الشظف إلى رخاء، والموارد المحدودة إلى ثراء، والبنية التحتية الفقيرة إلى مُنجَز يرتقي لمصاف أرقى البنيات التحتية على مستوى العالم.
ثم حلمنا بالعيش الرغد والحياة الهنية، فصار إنسان هذه الأرض نموذجًا للإنسان الذي يعيش متمتعًا بكل وسائل الراحة، تحت قيادة ترعى شؤونه وتسهر على راحته ليلًا ونهارًا.
وتوالت الأحلام، وتتالت معها المستحيلات التي تحولت إلى واقع، فاخضرت الصحراء، وأنبتت الأرض الجرداء ما صار يصل بخيراته لخارج الوطن، وتطورت الخدمات في كل القطاعات وازدهرت أمنًا وصحةً وتعليمًا وطرقًا وتقنية. وأصبحت البلاد حلمًا لكل فرد في عالم اليوم، يطمح لزيارتها من أجل الحج أو العمرة أو الزيارة، ويتعرف عن قرب على ملحمة البناء والتطور التي تشهدها هذه الأرض الفتية.
وتواصلت المسيرة عبر العهود التي أعقبت المؤسس طيب الله ثراه، وتواصلت الأحلام التي يراها الآخرون عصيّة على التنفيذ، في حين كانت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أهبة الاستعداد لتلبية كل ما يطمح إليه مواطن المملكة في حياته ومستقبله، لتتسنم المملكة مركزها القيادي وسط العالم في عطاءات التقنية والرقمنة والدخول الجريء لعالم التقدم الرفيع، ولتكسب بلادنا ثقة العالم في تنظيم أكبر المناسبات الدولية، في مختلف المجالات، ولتصبح أرضنا جاذبة للمؤتمرات العالمية، والمناسبات الكبرى، وها هي تكسب فرصتها في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، وتكسب ثقة العالم بجدارة في تنظيم معرض إكسبو للعام 2030.
والأمر لم يتوقف عند ذلك، فالأحلام لم تعد مجرد خواطر تداعب القلوب، لكنها أصبحت خططًا مكتوبة وجريئة وواضحة المعالم، قام بهندستها الأمير محمد بن سلمان، من خلال رؤية 2030، لتتفجر عناصر بديعة من استحداث الموارد، وفتح الفرص، والارتقاء بالخدمات، وتوسيع مجالات التوظيف، واستيعاب القدرات والطاقات الكامنة، في تغطية شاملة لم تترك مجالًا إلا وبعثت فيه روحًا مبدعة، وقدرة كامنة، وطموحًا لا يعرف حدودًا للمستحيل.
لقد بتنا الآن نعرف أكثر وأكثر مواقع أقدامنا، وصارت رؤية 2030 تحقق الكثير من مستهدفاتها قبل موعدها المحدد، وصار العالم كله يرقب كيف تصنع الإرادة السعودية قرارها، وكيف تتولى تنفيذه، لتظل المملكة وشعبها في أعلى قوائم الحياة الكريمة المتوثبة للارتقاء والمتطلعة دومًا إلى القمم.
نحلم دون توقف بالمعالي الشامخة، وننفذ أحلامنا بالإرادة الصلبة والعمل الدؤوب، تحت قيادة تمهد كل الدروب، وبسواعد وطنية مؤهلة وقادرة على تطويع الصعاب بكل جدارة واستحقاق.
حفظ الله المملكة قيادةً وشعبًا، وكتب لها التوفيق في ظل أمن وارف وعيش رغد وحياة كريمة على الدوام.

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