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الصناعة السعودية ومعضلة الإبداع

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) من أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص في المملكة هي قلة الإبداع والتطوير والأبحاث. العديد من الشركات تفضل الربح السريع على حساب الاستثمار في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية على المدى الطويل، وفي الوقت الذي يتنافس فيه العالم الصناعي على الابتكار والتطوير، تظل بعض الشركات السعودية عالقة في نمط تقليدي لا يتماشى مع متطلبات السوق العالمية.
لن أتكلم عن الصناعات المعقدة والمتطورة تقنيا مثل التكنولوجيا الحيوية رغم انه مجالنا لأننا ذكرنا ذلك في مقالات سابقة لكن سأتكلم عن صناعة محببة ومعروفة للجميع ولي شخصيا كمستهلك ومهتم ولنأخذ صناعة العطور كمثال. هذا المجال، رغم بساطته الظاهرة، يعكس بوضوح مشكلة الإبداع في الصناعة السعودية! العود، الذي يعتبر من أهم مكونات العطور في الثقافة السعودية، لم يتم استغلاله بشكل إبداعي من قبل الشركات المحلية. بالرغم من أن العود كان موجودًا في السوق السعودي لعقود، إن الشركات المحلية لم تطور منتجاتها لتتناسب مع الأذواق العالمية.
في عام 2007 أدخل المصمم ( توم فورد) العود إلى عطوراته، ما جعلها ترندًا عالميًا في الفخامة والرقي.
هذا الابتكار جذب انتباه العالم إلى العود، وأصبح الناس في الغرب والشرق يستسيغون رائحته بفضل الطريقة المبدعة التي قدم بها. تبع ذلك العديد من المصممين العالميين، سواء من الماركات العالمية أو عطور النيش، مما جعل العود رمزًا للفخامة والثراء.
وأيضًا المصمم الفرنسي الشهير فرانسيس (كوكرجيان) كان له دور كبير في إدخال العود إلى العطور الراقية. بفضل خلفيته الأرمنية اللبنانية، استطاع كوكرجيان تقديم العود بطريقة راقية ومبدعة تناسب جميع الأذواق. هذا الابتكار جعل عطور العود الغربية دليلًا على المكانة والثراء، وأصبحت تُشمّ عند كبار رجال الأعمال في الغرب والشرق أثناء اللقاءات والاجتماعات. تصوروا صار الناس يشترون منتجات العود وعطوره من أسماء غربية بينما هو موجود في الثقافة والتراث السعودي منذ عقود !. وحتى بعض الشركات الخليجية طورت نفسها مع الوقت، ومن يعمل بجد يصل، حتى لو بدأ صغيرًا فهناك شركة عمانية اشتغلت على نفسها وباحترافية وجلبت مصممين عالميين والآن أصبحت من اشهر بيوت عطور النيش ولها معجبيها في الشرق والغرب !
للأسف، تظل عقلية بعض الشركات في السوق المحلية محصورة وتقليدية، وتهدف إلى الربح السريع دون إبداع أو ابتكار. رغم أن بعض العطور المحلية قد تكون جيدة، إلا أنه لا يوجد عمل مدروس ومحترف لجعلها عالمية وللتصدير. ويجب أن تتبنى الشركات السعودية الخاصة استراتيجية دولية قابلة للانتشار، تشمل الاستثمار في البحث والتطوير، والتعاون مع مصممين عالميين، والتسويق الفعال على المستوى الدولي.
تعكس مشكلة الإبداع في صناعة العطور السعودية واقعًا مشابهًا في العديد من القطاعات الأخرى، سواء كانت معقدة أو متطورة. بصراحة، لا يوجد إبداع ملموس وعالمي حاليًا إلا في شركات صندوق الاستثمارات العامة، لأنها بنيت على أساس الإبداع والتميز والمعايير العالمية.
قبل سنوات، كتبت واخترت الشركة الأولى في المملكة، ولم اختر أرامكو أو سابك كما توقع البعض. وذكرت شركة كانت ليست بتلك الشهرة في وقتها للقارئ العادي، وهي ( أكوا باور)!، أكوا باور لأنها نافست عالميًا ونجحت في عشرات الدول قبل أن تدخل بقوة إلى السوق المحلية. هذا النجاح يعكس أهمية الإبداع والابتكار في تحقيق التميز العالمي. وكنت أتمنى أن يحذو القطاع الخاص في المجالات الأخرى كما فعلت أكوا باور!
أحد الأسباب المحتملة لكسل بعض رواد الصناعة السعوديين قد يكون الاستكانة للراحة أو تأثير قطاع العقار الذي أثر سلبًا في الإبداع بالصناعات الأخرى. الصناعي قد يتساءل: لماذا أتعب وأبدع واستثمر في الأبحاث والتسويق بينما يمكن للعقاري أن يجلس مرتاحًا ويربح أضعاف ما يربحه الصناعي؟، الله يعين وزارة الصناعة !!
ربما لن ينهض القطاع الصناعي الخاص كما نأمل، رغم الدعم غير المحدود من الدولة والتسهيلات، إلا إذا أدرك الصناعيون مكانتهم وتم تحجيم تأثير قطاع العقار. يجب أن يكون هناك توازن بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في جميع المجالات.
الصناعة السعودية للقطاع الخاص بحاجة إلى تغيير جذري في نهجها نحو الإبداع والتطوير. ويجب على الشركات أن تدرك أن الربح السريع ليس مستدامًا، وأن الاستثمار في البحث والتطوير هو السبيل الوحيد للبقاء في المنافسة العالمية. ومن خلال تبني استراتيجيات مبتكرة.
إن الصناعة السعودية بحاجة إلى نهج جديد يركز على الإبداع والتطوير. يجب على الشركات أن تستفيد من الدعم الحكومي والتسهيلات المتاحة لتبني استراتيجيات مبتكرة تضمن لها التميز على المستوى العالمي. فقط من خلال هذا النهج يمكن للصناعة السعودية أن تحقق النجاح المستدام وتصبح رائدة في مختلف المجالات.

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