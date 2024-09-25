ترقب لقرعة ثمن النهائي

(MENAFN
- Al Watan)
تتابع جماهير الأندية الـ16 المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بترقب وقلق، ما ستسفر عنه قرعة مباريات
دور الـ16 للبطولة، والتي ستسحب مساء اليوم في الرياض.
وشهدت منافسات دور الـ32 مباريات مثيرة ومفاجآت من العيار الثقيل، كان أبرزها بالطبع وداع الأهلي على يد الجندل.
علما بأن الهلال يحمل لقب البطولة للموسمين الأخيرين.
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