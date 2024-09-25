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ترقب لقرعة ثمن النهائي

9/25/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تتابع جماهير الأندية الـ16 المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بترقب وقلق، ما ستسفر عنه قرعة مباريات دور الـ16 للبطولة، والتي ستسحب مساء اليوم في الرياض.
وشهدت منافسات دور الـ32 مباريات مثيرة ومفاجآت من العيار الثقيل، كان أبرزها بالطبع وداع الأهلي على يد الجندل.
علما بأن الهلال يحمل لقب البطولة للموسمين الأخيرين.

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