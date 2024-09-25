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3 عوائق تمنع إقالة يايسله

9/25/2024 11:41:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تخيم حالة من الحزن على جماهير الأهلي بعد الخسارة الصادمة أمام الجندل بنتيجة 1 /2 الإثنين الماضي، ومغادرته بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، وتسببت تلك الخسارة في حالة من الغضب الجماهيري، إذ طالب العديد من عشاق قلعة الكؤوس بالتخلص من المدرب الألماني ماتياس يايسله، والتعاقد مع بديله بأسرع وقت ممكن.
وجاءت مغادرة الكأس، بعد خسارة 5 نقاط من أول 4 جولات خاضها الراقي في دوري روشن السعودي للمحترفين، ليحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط.
ورغم ذلك، أكدت مصادر أن إدارة الأهلي قررت تجديد الثقة في المدرب الألماني والذي يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2026.
وبالنظر إلى الوضع الحالي الذي يعيشه النادي، فمن الصعب التخلص من خدمات يايسله، نظرا لعدة عوائق قد تتسبب في تراجع مستوى الراقي على كافة الأصعدة في الفترة المقبلة.
شرط جزائي عال
يتمثل العائق الأول في الشرط الجزائي في عقد المدرب الألماني والمتوقع أن يكون مرتفعا بشدة، بالنظر إلى راتبه السنوي مع الراقي، الذي يصل إلى ما يقارب 25.2 مليون ريال " 6 ملايين يورو".
وفي الوقت الحالي لا يتمتع النادي بحالة مالية جيدة، خاصة بعدما استقطب صفقتين فقط خلال الميركاتو الصيفي الأخير، نظرا لضعف الميزانية، وبالتالي فإن دفع الشرط الجزائي في عقد يايسله سيمثل عائقا كبيرا.
صعوبة التوقيت
تعتبر صعوبة التوقيت واحدة من أكثر العوائق التي تمنع رحيل يايسله، إذ سيكون من الصعب التخلص منه، نظرا لتلاحم المباريات الذي ينتظر الفريق على كافة المستويات.
وبالتالي، فإن الأهلي سيجد صعوبة في التعاقد مع مدرب جديد لتطبيق أفكاره، نظرا لضيق الوقت، وهو ما رفع أسهم يايسله في البقاء على رأس القيادة الفنية.
ندرة البدائل
العائق الثالث الذي سيواجه الإدارة الأهلاوية يتمثل في صعوبة التعاقد مع مدير فني من الصف الأول، نظرا لعدم وجود بدائل متاحة، إضافة لضعف ميزانية النادي.
وارتبط اسم الأهلي مرارا وتكرارا بالتعاقد مع العديد من المدربين الكبار، أمثال الإيطالي لوتشيانو سباليتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه فشل في ذلك، ليستمر يايسله للموسم الثاني تواليا.
- إدارة الأهلي تجدد ثقتها في الألماني يايسله
- الشرط الجزائي العالي أحد أبرز عوائق إقالة الألماني
- 25.2 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب
- النادي يعاني من ضعف ميزانيته مما أدى إلى تأجيل القرار
- صعوبة توقيت الإقالة أحد أهم أسباب عدم رحيل يايسله
- ندرة البدائل تعتبر أمرا مهما في الوقت الراهن

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