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بيولي يعيد اكتشاف ماني

9/25/2024 11:41:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تحلم جماهير النصر، بعودة النجم السنغالي ساديو ماني، لسابق عهده خلال الموسم الجاري، خصوصًا بعد قدوم المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على رأس القيادة الفنية قبل أيام قليلة، والذي تمكن من إعادة العالمي لطريق الانتصارات، بالفوز على الاتفاق 3/صفر دوريا، ثم التفوق على الحزم 1/2 بدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وصحيح أن بصمات بيولي لم تظهر بشكل كامل، إلا أن هناك بعض الملامح التي تدل على عمل المدير الفني الإيطالي، والتي يأتي على رأسها توهج ساديو ماني في المباراتين الماضيتين.
عودة للتألق
تمكن النجم السنغالي خلال المباراة الأولى تحت قيادة بيولي من تقديم تمريرتين حاسمتين أمام الاتفاق، إضافة إلى أنه كان العنصر الأكثر خطورة على مرمى المنافس.
ولم يتوقف عند ذلك الحد، حيث وضع بصمته التهديفية الأولى خلال الموسم الحالي، عندما سجل هدف النصر الأول أمام الحزم، عبر ضربة رأسية مميزة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لحساب الشوط الأول.
والمثير في الأمر أن هذا هو الهدف الأول لماني من ضربة رأسية مع النصر، منذ 395 يوما، عندما هز شباك الفتح في الـ25 من أغسطس 2023.
سلاح تكتيكي
ظهر ماني بشكل جديد في خطة المدرب الإيطالي عن طريق الدخول للعمق في أغلب الأحيان والتحول لمهاجم ثانٍ رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد ظهر ذلك خلال مباراة الاتفاق.
وفي مباراة الحزم، لعب كمهاجم رئيسي في خطة (4-4-2)، وتمكن بالفعل من تشكيل خطورة كبيرة داخل منطقة الجزاء مع الميل أحيانا إلى الطرف الأيسر، وتحول البرازيلي أندرسون تاليسكا لرأس الحربة.
وإضافة لدوره الدفاعي الكبير في تغطية المساحات التي تظهر في الجبهة اليسرى، وهو ما جعل العالمي أكثر صلابة مع بيولي على عكس فترة كاسترو.
وتعد النقطة الأبرز في عودة ساديو ماني للطريق الصحيح، هي حالة الارتياح والثقة التي يلعب بها، وحال استمر ماني على هذا النهج، فإنه سيستعيد بريقه، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي.
- ماني أصبح السلاح التكتيكي المهم لبيولي
- السنغالي قدم تمريرتين حاسمتين أمام الاتفاق
- نجم العالمي سجل هدفا رأسيا غاب عنه كثيرا
- المدرب الإيطالي اعتمد على دخول ماني من العمق
- اللاعب السنغالي يقوم بأدوار دفاعية واضحة في الجبهة اليسرى
- استمرار ماني على ما قدمه مع بيولي سيعيد توهجه السابق.

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