Thursday, 26 September 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرائد يتجاوز جدة

9/25/2024 11:41:50 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ الرائد ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على مضيفه جدة 2/صفر، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية لحساب دور الـ32 للبطولة. سجل لرائد التحدي محمد فوزير ((17 ضربة جزاء))، وكريم البركاوي ((45+4)).

MENAFN25092024000089011017ID1108716712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث