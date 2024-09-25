الرائد يتجاوز جدة

الرائد يتجاوز جدة
التاريخ
9/25/2024 11:41:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بلغ الرائد ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على مضيفه جدة 2/صفر، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية لحساب دور الـ32 للبطولة. سجل لرائد التحدي محمد فوزير ((17 ضربة جزاء))، وكريم البركاوي ((45+4)).
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