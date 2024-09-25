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الرياض يكمل عقد المتأهلين

9/25/2024 11:41:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أكمل الرياض عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز محطة مضيفه الصفا بنتيجة 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، لحساب دور الـ32 للبطولة السعودية الكبرى، سجل لمدرسة الوسطى فايز سليماني ((19))، ومحمد العقل ((29، 66))، وللصفا دانيلو أسبريا ((59)).

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