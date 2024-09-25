الرياض يكمل عقد المتأهلين

الرياض يكمل عقد المتأهلين
التاريخ
9/25/2024 11:41:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أكمل الرياض عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز محطة مضيفه الصفا بنتيجة 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، لحساب دور الـ32 للبطولة السعودية الكبرى، سجل لمدرسة الوسطى فايز سليماني ((19))، ومحمد العقل ((29، 66))، وللصفا دانيلو أسبريا ((59)).
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