Thursday, 26 September 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم الوطني السعودي 94

9/25/2024 11:41:50 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى وكيل محافظ سراة عبيدة
ناصر بن محمد آل عائض، أمس، احتفال إدارة التعليم، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، وذلك بحضور محافظ الفرشة ورئيس مركز الربوعة ومدير التعليم الدكتور: حسن العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي ، فالقرآن الكريم، بعد ذلك رفع مديرُ التعليم في محافظة سراة عبيدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة "أعزها الله" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94.
وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عنايةٍ واهتمام ودعم سخي للتعليم،
مقدماً شكرَه لوزارة التعليم على تطوير منظومة التعليم؛لمواكبة وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
و تضمّنت فقراتُ الحفل مشاركة طلاب وطالبات المدارس بعدد من الفقرات والتي تغنّت بحب الوطن والاعتزاز به وبقادته، والفخر بتاريخه المجيد وتراثه الغني وإنجازاته المشهودة في شتى المجالات.
وفي ختام الحفل شارك وكيل محافظُ سراة عبيدة،ومدير التعليم، وعدد من الحضور والطلابَ في الفنون الشعبية والأوبريت المعدّ بهذه المناسبة، بعنوان "أنا الوطن ".

MENAFN25092024000089011017ID1108716710

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث