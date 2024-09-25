بنك مصر يسدد 139 مليون دولار قروضًا أجنبية الربع الأخير من 2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سدد بنك مصر صافى 139 مليون دولار قروضًا أجنبية خلال الربع الأخير من العام الماضى لتتراجع مديونيته إلى 6.06 مليار دولار بحسب القوائم المالية للبنك.

وكشفت القوائم، أن البنك سدد 304.3 مليون دولار قروض قصيرة الأجل لصالح بنوك خارجية لتنخفض إلى 1.75 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

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وارتفعت قيمة قروض البنك طويلة الأجل من البنوك الخارجية 165.2 مليون دولار، لتُسجل 133.5 مليار جنيه تعادل 4.31 مليار دولار فى ديسمبر مقابل 128.4 مليار جنيه تُعادل 4.14 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.

وبحسب القوائم تراجع إجمالى القروض التى حصل عليها البنك من جهات محلية وخارجية إلى 241.5 مليار جنيه فى ديسمبر مقابل 245 مليار جنيه فى سبتمبر.

وسدد البنك خلال آخر 3 أشهر من 2023 نحو 91 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليصل الرصيد فى ديسمبر الماضى نحو 1.03 مليار جنيه.

تراجعت قيمة قروض صندوق“بدايتى” 16 مليون جنيه على أساس فصلى، ووصلت 62 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى بدلًا من 78 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، وزادت قيمة الوديعة المساندة إلى 52.6 مليار جنيه مقابل 51.7 مليار جنيه.

وأشارت القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية فى ديسمبر الماضى، إلى أن متوسط معدلات أسعار العائد على الأصول التى تدر عائدا والالتزامات ويدفع عنها عائد بالعملة المحلية تبلغ 19.1% و12.1% بالترتيب، أما متوسط معدلات أسعار العائد على الأصول التى تدر عائدا والالتزامات التى يدفع عنها عائد، بالعملة الأجنبية فتبلغ 6.18% و4.58% بالترتيب.