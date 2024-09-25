بنك مصر يسدد 139 مليون دولار قروضًا أجنبية الربع الأخير من 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سدد بنك مصر صافى 139 مليون دولار قروضًا أجنبية خلال الربع الأخير من العام الماضى لتتراجع مديونيته إلى 6.06 مليار دولار بحسب القوائم المالية للبنك.
وكشفت القوائم، أن البنك سدد 304.3 مليون دولار قروض قصيرة الأجل لصالح بنوك خارجية لتنخفض إلى 1.75 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
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وارتفعت قيمة قروض البنك طويلة الأجل من البنوك الخارجية 165.2 مليون دولار، لتُسجل 133.5 مليار جنيه تعادل 4.31 مليار دولار فى ديسمبر مقابل 128.4 مليار جنيه تُعادل 4.14 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.
وبحسب القوائم تراجع إجمالى القروض التى حصل عليها البنك من جهات محلية وخارجية إلى 241.5 مليار جنيه فى ديسمبر مقابل 245 مليار جنيه فى سبتمبر.
وسدد البنك خلال آخر 3 أشهر من 2023 نحو 91 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليصل الرصيد فى ديسمبر الماضى نحو 1.03 مليار جنيه.
تراجعت قيمة قروض صندوق“بدايتى” 16 مليون جنيه على أساس فصلى، ووصلت 62 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى بدلًا من 78 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، وزادت قيمة الوديعة المساندة إلى 52.6 مليار جنيه مقابل 51.7 مليار جنيه.
وأشارت القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية فى ديسمبر الماضى، إلى أن متوسط معدلات أسعار العائد على الأصول التى تدر عائدا والالتزامات ويدفع عنها عائد بالعملة المحلية تبلغ 19.1% و12.1% بالترتيب، أما متوسط معدلات أسعار العائد على الأصول التى تدر عائدا والالتزامات التى يدفع عنها عائد، بالعملة الأجنبية فتبلغ 6.18% و4.58% بالترتيب.
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