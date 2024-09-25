((قرضى)) تطلب رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدمت شركة قرضى للوساطة فى تمويل المشروعات للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما قاله عبدالعزيز عبدالنبى، مؤسس الشركة لـ((البورصة)).
وأوضح أن الشركة تقوم بدور الوسيط فى تدبير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛، حيث تسهدف الوصول بحجم المحفظة إلى مليار جنيه بنهاية 2024.
موضوعات متعلقة
“الأفريقى للتنمية” يمول دراسات تدشين 5 محطات تحلية مياه بـ625 مليون دولار ((فابريكة)) تفاوض مستثمراً إيطالياً لإنشاء مصنع
للمنتجات الجلدية فى ((الروبيكى)) ((الصك)) تعتزم الحصول على رخصة التداول
فى سوق الكربون
وأوضح أن نشاط ((قرضى)) قائم على العمل وسيطاً فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى والتخصيم.
وأشار إلى أن أبرز مساهمى الشركة هم: صندوق سنابل الصندوق التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، إلى جانب صندوق 500 جلوبال الأمريكى، وأحد مساهمى الصندوق بشخصه، وعدد من المستثمرين السعوديين.
و((قرضى)) هى شركة ناشئة تأسست فى 2022 على يد كل من عبدالعزيز عبدالنبى وآسر يحيى وتامر المانسترلى، وتعمل على تسهيل حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على قروض من المؤسسات التمويلية، بالإضافة الى أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى.
MENAFN25092024000202011048ID1108716708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.