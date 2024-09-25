((قرضى)) تطلب رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة قرضى للوساطة فى تمويل المشروعات للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما قاله عبدالعزيز عبدالنبى، مؤسس الشركة لـ((البورصة)).

وأوضح أن الشركة تقوم بدور الوسيط فى تدبير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛، حيث تسهدف الوصول بحجم المحفظة إلى مليار جنيه بنهاية 2024.

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وأوضح أن نشاط ((قرضى)) قائم على العمل وسيطاً فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى والتخصيم.

وأشار إلى أن أبرز مساهمى الشركة هم: صندوق سنابل الصندوق التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، إلى جانب صندوق 500 جلوبال الأمريكى، وأحد مساهمى الصندوق بشخصه، وعدد من المستثمرين السعوديين.

و((قرضى)) هى شركة ناشئة تأسست فى 2022 على يد كل من عبدالعزيز عبدالنبى وآسر يحيى وتامر المانسترلى، وتعمل على تسهيل حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على قروض من المؤسسات التمويلية، بالإضافة الى أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى.