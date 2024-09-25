((الصك)) تعتزم الحصول على رخصة التداول فى سوق الكربون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة الصك لتداول الأوراق المالية للحصول على رخصة السمسرة فى سوق الكربون الطوعية؛ حيث تقدمت للهيئة للحصول على الرخصة وفى انتظار الموافقة.

وقال محمد فرغلى، العضو المنتدب بالشركة، إنَّ الصك تقدمت للحصول على الرخصة لاستكمال أدواتها التى تمكنها من التوسع فى السوق.

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ويسعى عدد من شركات السمسرة للاستفادة من الفرص التى يتيحها إطلاق سوق الكربون الطوعى وتقديم خدماتها للمستثمرين فيه، وأعلن عدد من الشركات بالفعل نيتها الحصول على رخص للتداول فيه.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط حصول شركات السمسرة على رخصة التعامل فى شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الأفريقى والذى انتهت الهيئة من وضع الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذى يحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير فى أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط فى مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها فى التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.