((الصك)) تعتزم الحصول على رخصة التداول فى سوق الكربون - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة الصك لتداول الأوراق المالية للحصول على رخصة السمسرة فى سوق الكربون الطوعية؛ حيث تقدمت للهيئة للحصول على الرخصة وفى انتظار الموافقة.
وقال محمد فرغلى، العضو المنتدب بالشركة، إنَّ الصك تقدمت للحصول على الرخصة لاستكمال أدواتها التى تمكنها من التوسع فى السوق.
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ويسعى عدد من شركات السمسرة للاستفادة من الفرص التى يتيحها إطلاق سوق الكربون الطوعى وتقديم خدماتها للمستثمرين فيه، وأعلن عدد من الشركات بالفعل نيتها الحصول على رخص للتداول فيه.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط حصول شركات السمسرة على رخصة التعامل فى شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الأفريقى والذى انتهت الهيئة من وضع الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذى يحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير فى أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط فى مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها فى التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
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