((فابريكة)) تفاوض مستثمراً إيطالياً لإنشاء مصنع للمنتجات الجلدية فى ((الروبيكى)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتفاوض شركة فابريكة للمنتجات الجلدية مع مستثمر إيطالى لإنشاء مصنع
فى القطاع بمدينة الروبيكى بدعم من تزايد الطلب على المنتجات فى السوقين المحلى والتصديرى.
وقال محمد مهران، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السبب الرئيسى لمشاركة المستثمر الإيطالى المتخصص فى القطاع، هو نقل تكنولوجيا التصنيع إلى السوق المصرى، والمشاركة فى تمويل إنشاء المصنع وتشغيله.
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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة عرضت على المستثمر المشروع وحتى الآن لم يحدد حجم استثمارات المصنع ومساحته، ومن المقرر الاتفاق النهائى على تنفيذ المشروع خلال الشهور المقبلة.
وطالب وزارة الصناعة والنقل بدعوة شركات جلود عالمية لعقد شراكات مع المصانع المصرية فى مدينة الروبيكى بهدف الاستفادة من خبرات التصنيع وجذب استثمارات أجنبية.
وأوضح أن ((فابريكة)) تخطط لاستيراد ماكينة واحدة من إيطاليا بحجم استثمارات يصل إلى مليون يورو وتقوم بتحويل الجلود من درجات ((F)) إلى درجات ((a)) وهو ما يساعد الشركة على الارتقاء بجودة التصنيع، والقدرة على فتح أسواق تصديرية جديدة.
وقال ((مهران)) الذى يرأس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تعد مذكرة بالتحديات التى تواجه مستثمرى القطاع فى مدينة الروبيكى ومن المقرر عرضها على وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح، أن المذكرة ستتضمن أيضاً تسكين عدد 33 مصنعاً للغراء والجيلاتين لم تتسلم وحدات بمدينة الروبيكى، وعدد 78 مدبغة من مدابغ مجرى العيون.
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