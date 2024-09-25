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((فابريكة)) تفاوض مستثمراً إيطالياً لإنشاء مصنع للمنتجات الجلدية فى ((الروبيكى)) - جريدة البورصة

9/25/2024 11:41:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتفاوض شركة فابريكة للمنتجات الجلدية مع مستثمر إيطالى لإنشاء مصنع فى القطاع بمدينة الروبيكى بدعم من تزايد الطلب على المنتجات فى السوقين المحلى والتصديرى.

وقال محمد مهران، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السبب الرئيسى لمشاركة المستثمر الإيطالى المتخصص فى القطاع، هو نقل تكنولوجيا التصنيع إلى السوق المصرى، والمشاركة فى تمويل إنشاء المصنع وتشغيله.

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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة عرضت على المستثمر المشروع وحتى الآن لم يحدد حجم استثمارات المصنع ومساحته، ومن المقرر الاتفاق النهائى على تنفيذ المشروع خلال الشهور المقبلة.

وطالب وزارة الصناعة والنقل بدعوة شركات جلود عالمية لعقد شراكات مع المصانع المصرية فى مدينة الروبيكى بهدف الاستفادة من خبرات التصنيع وجذب استثمارات أجنبية.

وأوضح أن ((فابريكة)) تخطط لاستيراد ماكينة واحدة من إيطاليا بحجم استثمارات يصل إلى مليون يورو وتقوم بتحويل الجلود من درجات ((F)) إلى درجات ((a)) وهو ما يساعد الشركة على الارتقاء بجودة التصنيع، والقدرة على فتح أسواق تصديرية جديدة.

وقال ((مهران)) الذى يرأس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تعد مذكرة بالتحديات التى تواجه مستثمرى القطاع فى مدينة الروبيكى ومن المقرر عرضها على وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح، أن المذكرة ستتضمن أيضاً تسكين عدد 33 مصنعاً للغراء والجيلاتين لم تتسلم وحدات بمدينة الروبيكى، وعدد 78 مدبغة من مدابغ مجرى العيون.

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