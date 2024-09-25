الأفريقى للتنمية يمول دراسات تدشين 5 محطات تحلية مياه بـ625 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس البنك الأفريقى للتنمية تقديم تمويل برنامج الدعم الفنى لتدشين 5 محطات تحلية مياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر منحة بقيمة 341 ألف يورو يورو بخلاف 500 ألف يورو من مرفق المياه لإفريقيا“AWF” فيما تتحمل مصر نحو 72 ألف يورو.

ويستهدف الدعم الفنى إعداد الوثائق المطلوبة للتقييم البيئى والاجتماعى لزيادة توافر المياه المحلاة باستخدام الطاقة المتجددة فى إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

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ويهدف ذلك إلى تعبئة استثمارات بقيمة 625 مليون دولار فى 5 محطات لتحلية المياه مستهدف تدشينها ضمن برنامج“نوفى”، لزيادة سعة محطات التحلية بمقدار 525 ألف متر مكعب فى اليوم.

وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر المياه العذبة لمواجهة النمو السكانى المتسارع، وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، وتنويع مصادر الطاقة، مع العمل على خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأطلقت مصر برنامجًا طموحًا يُعرف باسم“برنامج تحلية المياه فى مصر” ويهدف إلى إنشاء عدد من محطات التحلية لرفع السعة الإجمالية الحالية من 3.35 مليون متر مكعب يوميًا إلى 5.9 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025، مع توسيع السعة إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميًا فى 11 محافظة بحلول عام 2050.

تصل محفظة تمويلات البنك لمصر التراكمية إلى 7.8 مليار دولار منذ 1974 وحتى يوليو الماضى، بحسب بيانات وزارة التعاون الدولى.

وبحسب التقرير السنوى للبنك الأفريقى للتنمية تزيد قروضه النشطة لمصر عن 3 مليارات دولار، ويدرس فى الوقت الحالى ضم الجنيه المصرى لقائمة العملات التى يُقرض بها.

وتسعى الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات البنية التحتية عبر طرح مشروعات للشراكة.

وفى الوقت الحالى تعمل الحكومة على طرح 4 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية نحو 16 مليار جنيه، بحسب التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ووفقًا للتقرير، يجرى دراسة 32 مشروعاً لطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالى، منها 21 مشروعاً بتكلفة استثمارية 41.3 مليار جنيه، و11 مشروعاً جار تحديد تكلفتها الاستثمارية.