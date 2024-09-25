كاتليست ميديل إيست تبدأ إجراءات القيد المؤقت بالبورصة المصرية الشهر المقبل - جريدة البورصة

تستهدف شركة كاتليست ميديل إيست- أول شركة ذات غرض الاستحواذ فى مصر بدء إجراءات القيد المؤقت للشركة فى بعد إتمام عملية التأسيس فى أكتوبر المقبل، وفقًا لما قاله طارق عفت العضو المنتدب للشركة الجديدة لـ”البورصة”.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، على تأسيس أول شركة رأسمال مخاطر ذات غرض الاستحواذ، وتحمل الشركة اسم كاتليست بارتنرز ميديل إيست، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.

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وأضاف عفت، أن الشركة جمعت تعهدات مبدئية من المستثمرين للاكتتاب بنحو 100 مليون جنيه من مؤسسات مالية متعددة لرأسمال الشركة.

وأوضح، أن زيادة رأس المال سيتم توجيهها للاستحواذ على فرص فى قطاعات التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية.

وقالت الهيئة فى بيانها إن الشركة ستطرح أسهم زيادة رأس المال فى اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

وتلقت الهيئة فى نهاية شهر يوليو الماضي، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانونى مكتب معتوق بسيونى وحناوي، وذلك بعد صدور قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية فى مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

والشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب فى زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وفق ضوابط واشتراطات محددة.