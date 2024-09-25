16 شركة دواجن تحصل على تمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى - جريدة البورصة

قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنَّ هناك نحو 16 شركة ستحصل على دعم تمويلى من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ((GIZ)) ضمن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المربين بقطاع الدواجن فى مصر.

ويستهدف مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى تنفيذ برنامج تطوير قطاع الدواجن من خلال شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، فى إطار المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل التابعة للوزارة الألمانية للتعاون الدولى الاقتصادى والتنمية وبالتعاون مع شركة سيكوا Sequa.

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وأضاف ((الزينى)) لـ((البورصة))، أن الوكالة حددت المنحة المقدمة لدعم قطاع الدواجن والتى تقدر بنحو 330 ألف دولار لـ30 شركة مستهدفة ضمن البرنامج على أن يكون لكل شركة 11 ألف دولار.

لفت إلى أن قائمة الشركات المختارة تضم العمار ومكة وبلدى فارم، فضلاً عن اختيار شركات المثلث والمنار وحسام وأحمد عيد ومستر رابيت ونسك والقنطرة وأرزاق وجريشة وكتكوت الدياسطى ومصطفى غالى والأسد وإم جى فيد.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة ((سكوا)) المنفذة للمشروع على توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع القادم، وارسال الشركات التى تم اختيارها لخططها للتطوير من شراء المعدات والآلات وخلايا التبريد التى تسهم فى الارتقاء بدورة العمل.

وذكر أن المرحلة الثانية التى ستضم نحو 14 شركة أخرى سيتم اختيارها فور الانتهاء من شركات المرحلة الأولى ومنحها الدعم المطلوب لشراء الأجهزة والآلات والمعدات اللازمة لتطوير مشروعاتهم.

ويسعى المشروع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الدواجن على الصمود فى مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الحالية والتى أثرت بشدة على السلع الأساسية ودفعت العديد من الشركات إلى تقليص حجم قوتها العاملة بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات مختلفة.

كما ستحصل الشركات المستفيدة على منح داعمة بناء على دراسة احتياجات الشركة وتشمل أوجه الدعم الخاص بالآلات والمعدات، الاستشارات الإدارية، التدريب الفنى، إدارة الكفاءة المالية، تطوير خطط العمل، أنشطة البحوث التطبيقية وغيرها.