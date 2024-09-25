16 شركة دواجن تحصل على تمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الزينى)): 11 ألف دولار لكل شركة والمرحلة الثانية تضم 14 شركة أخرى
قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنَّ هناك نحو 16 شركة ستحصل على دعم تمويلى من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ((GIZ)) ضمن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المربين بقطاع الدواجن فى مصر.
ويستهدف مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى تنفيذ برنامج تطوير قطاع الدواجن من خلال شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، فى إطار المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل التابعة للوزارة الألمانية للتعاون الدولى الاقتصادى والتنمية وبالتعاون مع شركة سيكوا Sequa.
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وأضاف ((الزينى)) لـ((البورصة))، أن الوكالة حددت المنحة المقدمة لدعم قطاع الدواجن والتى تقدر بنحو 330 ألف دولار لـ30 شركة مستهدفة ضمن البرنامج على أن يكون لكل شركة 11 ألف دولار.
لفت إلى أن قائمة الشركات المختارة تضم العمار ومكة وبلدى فارم، فضلاً عن اختيار شركات المثلث والمنار وحسام وأحمد عيد ومستر رابيت ونسك والقنطرة وأرزاق وجريشة وكتكوت الدياسطى ومصطفى غالى والأسد وإم جى فيد.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة ((سكوا)) المنفذة للمشروع على توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع القادم، وارسال الشركات التى تم اختيارها لخططها للتطوير من شراء المعدات والآلات وخلايا التبريد التى تسهم فى الارتقاء بدورة العمل.
وذكر أن المرحلة الثانية التى ستضم نحو 14 شركة أخرى سيتم اختيارها فور الانتهاء من شركات المرحلة الأولى ومنحها الدعم المطلوب لشراء الأجهزة والآلات والمعدات اللازمة لتطوير مشروعاتهم.
ويسعى المشروع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الدواجن على الصمود فى مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الحالية والتى أثرت بشدة على السلع الأساسية ودفعت العديد من الشركات إلى تقليص حجم قوتها العاملة بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات مختلفة.
كما ستحصل الشركات المستفيدة على منح داعمة بناء على دراسة احتياجات الشركة وتشمل أوجه الدعم الخاص بالآلات والمعدات، الاستشارات الإدارية، التدريب الفنى، إدارة الكفاءة المالية، تطوير خطط العمل، أنشطة البحوث التطبيقية وغيرها.
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