انحدار دراماتيكى للشركات الناشئة المبتكرة فى الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) لطالما كان رأسمال المخاطر محركًا أساسيًا في صعود الصين كقوة تكنولوجية عظمى، فتلك الصناديق لم تساعد فقط في تأسيس شركات عالمية مثل“علي بابا” و”تينسنت”، بل جلبت أيضًا الخبرة وفرص التواصل والأسواق لعدد من الشركات الناشئة الصينية المعروفة باسم“يونيكورن”، وهي الشركات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار.

ولكن الآن، ولأسباب متنوعة، يعاني قطاع الشركات الناشئة في الصين من ركود شديد.

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وبعض التعليقات من داخل الصناعة تشع بالإحباط، فقد قال أحد المسؤولين التنفيذيين في تصريحات لصحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن“الصناعة بأكملها ماتت أمام أعيننا. الروح الريادية انتهت. إنه لأمر محزن للغاية”.

إذا استمر هذا الشعور، فإن العواقب ستكون خطيرة، فالرؤية الاقتصادية للرئيس الصيني شي جين بينج تعتمد بشكل كبير على الطموحات التكنولوجية.

ففي تقرير العمل الرسمي الصادر في مارس من هذا العام، حثت بكين البلاد على بناء نظام صناعي وعلمي قادر على دفع العالم نحو آفاق تكنولوجية جديدة.

وذكرت“فاينانشيال تايمز” أن إطلاق ما يسميه شي“قوى إنتاجية جديدة ذات جودة” هو الآن الأولوية الاقتصادية القصوى للصين.

وتعد الصناعات المستقبلية، مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة الجديدة والمواد المتقدمة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي والفضاء وغيرها، ذات أهمية محورية لتحقيق أهداف بكين.

وكل هذه المجالات تتطلب الابتكار الذي يعتمد إلى حد كبير على نظام حيوي للشركات الناشئة.

بلا شك، أحرزت الصين تقدمًا ملحوظًا في المجال التكنولوجي.

فقبل 20 عامًا فقط، كانت في أفضل الأحوال دولة ذات تكنولوجيا متوسطة.

ولكن بحلول عام 2023، تفوقت الصين على العالم في 57 من أصل 64 تكنولوجيا متقدمة، مما يجعلها منافسًا قويًا للولايات المتحدة، وفقًا لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي.

ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات تعود إلى الماضي.

أما المسار المستقبلي لتقدم الصين التكنولوجي فهو أقل تأكيدًا، فقد تراجع جمع الأموال للاستثمارات في الصين من قبل صناديق رأس المال المخاطر المحلية والدولية بشكل حاد منذ عام 2022، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الشركات الناشئة التي تأسست في الصين العام الماضي وحتى الآن هذا العام، وفقًا لمزودي البيانات.

تعود الأسباب إلى فئتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالعوامل الاقتصادية الكلية، مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني الأوسع منذ اندلاع جائحة كوفيد-19 وانفجار فقاعة العقارات.

أما الفئة الثانية، فتعود إلى سياسات الرئيس شي نفسه، حيث أدت التشديدات التنظيمية على الشركات التكنولوجية الخاصة الرائدة، مثل“علي بابا” و”تينسنت”، إلى تقويض قيمتها السوقية وزرعت شكوكًا عميقة حول الموقف الأيديولوجي لبكين تجاه القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التنافس الإستراتيجي الأوسع بين الولايات المتحدة والصين ساعد في تخويف رأس المال المخاطر الدولي من السوق الصيني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستثمرين يعلمون أن العثور على“مخرج” من خلال الإدراج في أسواق الأسهم الدولية أصبح أكثر صعوبة.

كل هذا يؤدي إلى تأثيرات جانبية، فالطلاب الصينيون الذين يدرسون في الخارج يرون فرصًا أقل في العودة إلى قطاع التكنولوجيا الذي كان يجذبهم في السابق.

كما شهدت الدعاوى القضائية ارتفاعًا حادًا، فقد أفادت مجلة“كايكسين”، وهي مطبوعة أعمال صينية، في أغسطس أن شركة رأس المال المخاطر الرائدة المملوكة للدولة“شنتشن كابيتال جروب” رفعت 35 دعوى قضائية ضد شركات فشلت إلى حد كبير في الطرح العام بحلول موعد محدد ولم تقم بإعادة شراء الأسهم.

هذا الخنق لنظام الشركات الناشئة في الصين يمثل إدانة للبرنامج الاقتصادي الذي ينتهجه شي.

إذا كانت الصين ترغب في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، فهي بحاجة إلى إصلاحات شاملة.

يجب منح القطاع الخاص المحروم مكانة مساوية مع الصناعات المملوكة للدولة.

كما يجب استعادة الشفافية المتراجعة التي تحجب أسواق الصين المالية حتى يمكن إعادة بناء ثقة المستثمرين.

وفوق كل ذلك، يجب أن يدرك الرئيس الصيني نفسه أن الابتكار لا يتبع الأوامر الإدارية، فالإبداع يتدفق عندما تتنافس مائة مدرسة فكرية.